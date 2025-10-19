102 000 000 просмотров в считанные дни: свежая дорама Netflix уделала даже западные премьеры – всего 13 серий (и 1 джинн)

Осень – лучшее время для дорам, и свежие отчеты Netflix это доказывают снова. «Все твои желания исполнятся» набрала более 102 миллионов часов просмотров и метит на титул «новая классика».

Давайте разбираться, почему сериал в комментариях то и дело называют «драмой года».

История о девушке без эмоций и джинне с богом в контракте, как ни странно, оказалась куда живее и человечнее, чем половина сентиментальных премьер этого сезона.

Главная героиня Ка Ён (Пэ Су Чжи) не способна чувствовать – ни радости, ни боли. В Дубае она случайно освобождает из лампы джинна Иблиса (Ким У Бин), который почти тысячу лет отбывал наказание за пари с Богом.

Джин уверен, что люди безнадёжно жадны, но готов рискнуть: если хоть один человек загадает по-настоящему бескорыстное желание, он исчезнет навсегда. Проблема в том, что Ка Ён вообще ничего не хочет.

Сценарист Ким Ын Сук («Мистер Солнечный Свет») превратила эту моральную притчу в смесь абсурда, философии и комедии.

Иблис язвит, Ка Ён его троллит, а вокруг – ангел смерти с нервным срывом, взбесившиеся ковры-самолёты и CGI, который лучше не включать в 4К. Но за всей клоунадой скрыт вопрос, который редко поднимают даже в серьёзных дорамах: способны ли люди на доброту без выгоды?

Зрители называют сериал «неожиданно смешным и трогательным», отмечают «идеальный финал» и требуют, чтобы Су Чжи и У Бин снова сыграли вместе. Да, химия между ними скорее дружеская, чем романтическая, но это только добавляет очарования.

«Все твои желания исполнятся» – тот случай, когда хаос работает как надо: немного волшебства, немного морали и очень много искреннего веселья.

Ранее мы писали: Бабочки в животе, улыбка до ушей и легкая истерика от нежности: 3 корейские дорамы, где химия просто зашкаливает