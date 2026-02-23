Больше 1 млрд за девять дней: «Сказке о царе Салтане» ворвалась в топ-5 самых кассовых фильмов 2026 года — кто обоогнал?

Российский прокат снова удивил. Семейная сказка, к которой многие отнеслись осторожно, внезапно вырвалась в лидеры и за считанные дни вошла в клуб миллиардеров.

Речь о «Сказке о царе Салтане» Сарика Андреасяна. Картина вышла 12 февраля — и уже через десять дней перешагнула психологическую отметку в 1 млрд рублей.

Миллиард быстрее, чем ожидали

По данным ЕАИС, сборы фильма составили 1,008 млрд рублей. Причём 671,1 млн пришёлся только на первый уикенд с 12 по 15 февраля. За девять дней «Салтана» посмотрели около 500 тыс. зрителей. Для семейного релиза середины февраля это очень бодрый старт.

Лента стала пятой в 2026 году, преодолевшей миллиард. Ранее этот рубеж взяли «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Горничная». Общие сборы российских картин с начала года приблизились к 12 млрд рублей — это выше показателей аналогичного периода 2025-го.

На фоне «Чебурашки»

Пока «Салтан» закрепляется в прокате, «Чебурашка 2» продолжает наращивать кассу. Сиквел, стартовавший 1 января, уже преодолел отметку в 6 млрд рублей. Первый миллиард он собрал всего за два дня, а к шестому дошёл за 52 дня. Для сравнения, оригинальный фильм 2023 года достиг этой планки за 35 дней.

Февральский релиз «Пророк. История Александра Пушкина» пока остановился на 904 млн рублей и миллиард не преодолел. Но очевидно одно: 2026 год начался для отечественного кино куда увереннее, чем прошлый.