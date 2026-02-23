Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Больше 1 млрд за девять дней: «Сказке о царе Салтане» ворвалась в топ-5 самых кассовых фильмов 2026 года — кто обоогнал?

Больше 1 млрд за девять дней: «Сказке о царе Салтане» ворвалась в топ-5 самых кассовых фильмов 2026 года — кто обоогнал?

23 февраля 2026 16:11
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

В целом старт у экранизации Пушкина весьма хороший.

Российский прокат снова удивил. Семейная сказка, к которой многие отнеслись осторожно, внезапно вырвалась в лидеры и за считанные дни вошла в клуб миллиардеров.

Речь о «Сказке о царе Салтане» Сарика Андреасяна. Картина вышла 12 февраля — и уже через десять дней перешагнула психологическую отметку в 1 млрд рублей.

Миллиард быстрее, чем ожидали

По данным ЕАИС, сборы фильма составили 1,008 млрд рублей. Причём 671,1 млн пришёлся только на первый уикенд с 12 по 15 февраля. За девять дней «Салтана» посмотрели около 500 тыс. зрителей. Для семейного релиза середины февраля это очень бодрый старт.

Лента стала пятой в 2026 году, преодолевшей миллиард. Ранее этот рубеж взяли «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Горничная». Общие сборы российских картин с начала года приблизились к 12 млрд рублей — это выше показателей аналогичного периода 2025-го.

На фоне «Чебурашки»

Пока «Салтан» закрепляется в прокате, «Чебурашка 2» продолжает наращивать кассу. Сиквел, стартовавший 1 января, уже преодолел отметку в 6 млрд рублей. Первый миллиард он собрал всего за два дня, а к шестому дошёл за 52 дня. Для сравнения, оригинальный фильм 2023 года достиг этой планки за 35 дней.

Февральский релиз «Пророк. История Александра Пушкина» пока остановился на 904 млн рублей и миллиард не преодолел. Но очевидно одно: 2026 год начался для отечественного кино куда увереннее, чем прошлый.

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В первом сезоне «Гарри Поттера» появятся сразу два Рона Уизли — HBO готовит неожиданный поворот для тех, кто читал книги В первом сезоне «Гарри Поттера» появятся сразу два Рона Уизли — HBO готовит неожиданный поворот для тех, кто читал книги Читать дальше 23 февраля 2026
Итоги BAFTA 2026: ДиКаприо без награды, но «Битва за битвой» стал лучшим фильмом Итоги BAFTA 2026: ДиКаприо без награды, но «Битва за битвой» стал лучшим фильмом Читать дальше 23 февраля 2026
«Я не хотел расслабляться ни на секунду»: Шаламе раскрыл главный секрет третьей «Дюны» — вот чем закончится история Пола Атрейдеса «Я не хотел расслабляться ни на секунду»: Шаламе раскрыл главный секрет третьей «Дюны» — вот чем закончится история Пола Атрейдеса Читать дальше 23 февраля 2026
95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu 95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu Читать дальше 22 февраля 2026
«Баффи – истребительница вампиров» возвращается: поколение 2000-х готовится вспомнить молодость — уже известны сроки премьеры «Баффи – истребительница вампиров» возвращается: поколение 2000-х готовится вспомнить молодость — уже известны сроки премьеры Читать дальше 21 февраля 2026
6 000 000 000 в кассе и без признаков усталости: «Чебурашка 2» идет к рекорду, но получится ли догнать первую часть? 6 000 000 000 в кассе и без признаков усталости: «Чебурашка 2» идет к рекорду, но получится ли догнать первую часть? Читать дальше 21 февраля 2026
Попади Снегг в Гриффиндор — выжил бы Гарри с родителями? Разбираем, изменилась бы история «Гарри Поттера» Попади Снегг в Гриффиндор — выжил бы Гарри с родителями? Разбираем, изменилась бы история «Гарри Поттера» Читать дальше 21 февраля 2026
«Кэрри» Стивена Кинга возвращается: Prime Video готовит самую мистическую премьеру осени 2026 — тут подробности о мини-сериале «Кэрри» Стивена Кинга возвращается: Prime Video готовит самую мистическую премьеру осени 2026 — тут подробности о мини-сериале Читать дальше 20 февраля 2026
5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами 5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше