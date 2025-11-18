100% у критиков, но «полный шлак» у наших зрителей: почему сериал «Из многих» восприняли по-разному в США и в странах бывшего СССР

Разбираемся, как новый проект Винса Гиллигана вызвал восторг у профессионалов — и раздражение у пользователей, привыкших к другому темпу и типу драматургии.

Сериал «Из многих» (Pluribus) стал одним из самых обсуждаемых релизов конца года. У критиков — абсолютный восторг: 100% на Rotten Tomatoes, 9.0 на IMDb.

Но в комментариях русскоязычной аудитории всё куда неоднозначнее: от «сериал отличный» до «ничего шедеврального» и «полный шлак». Попытаемся понять, откуда этот контраст.

О чём сериал

Созданный Винсом Гиллиганом, автором «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», проект рассказывает о мире, где индивидуальность постепенно растворяется из-за непонятного вируса.

Главная героиня Кэрол в исполнении Рэй Сихорн пытается определить природу новой угрозы. В США сериал прочитали как социальную сатиру, в которой много скрытых смыслов.

Что говорят критики

Профессиональные рецензии почти единодушны. Критики отмечают визуальную выразительность, фирменный юмор Гиллигана, драматизм и плотность идей.

Звучат и такие формулировки:

«Странно недозаряженный, но глубоко продуманный».

«Философский, даже когда кажется медленным».

Рэй Сихорн называют сильнейшей частью проекта — её игра получила отдельную волну похвал.

А вот что пишут зрители постсоветского пространства

Мнения куда резче и разнообразнее:

«Ничего шедеврального в этом сериале нет».

«Главная героиня вызывает устойчивое отвращение…».

«Полный шлак этот сериал».

Почему так по-разному восприняли сериал

Российские критики объясняют эффект культурной разницей. «Из многих» в США считывается как ироничный комментарий к внутренней политике, к страхам общества, к идеям коллективизма.

В странах бывшего СССР эти метафоры воспринимаются менее остро, а медленный темп повествования многим кажется затянутым.

Зрители пишут, что ожидали от Гиллигана взрывного накала уровня «Во все тяжкие» — а получили вдумчивую, местами созерцательную антиутопию. Для части аудитории это плюс, для другой — раздражающий диссонанс.

Также прочитайте: Пули, предательство и миллионы на кону: 5 криминальных хитов Netflix, которые зрители оценили выше, чем ожидали