100% свежести на Rotten Tomatoes и ни каплей меньше: критики назвали «Историю Рэдзэ» лучшим фильмом по аниме последних лет — так за что хвалят?

24 октября в мировом прокате вышел полнометражный фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ» — продолжение культового аниме от студии MAPPA.

Судя по первым отзывам критиков, зрителей ждёт не просто фест крови и бензина, а история, в которой под ревом пилы бьётся человеческое сердце. На Rotten Tomatoes у картины — безупречные 100% свежести.

Кровь, чувства и бензин

Рецензенты называют фильм «ураганом эмоций». Главный герой, Денджи, привык жить между смертью и абсурдом, но теперь его жизнь оборачивается неожиданной любовью — и опасной тайной.

Девушка по имени Рэдзэ выглядит как воплощение нежности, но за её улыбкой прячется нечто тёмное. Эта любовная линия, по словам критиков, «заставит расчувствоваться даже тех, кто пришёл ради бойни».

«Зрители должны прийти в кинотеатры ради резни и кровопролития — и остаться ради тех многочисленных форм, которые может принять человеческая доброта», — пишет один из обозревателей.

Для фанатов и новичков

Фильм получил похвалу за великолепную анимацию и энергичный экшен, который на большом экране ощущается как «американские горки, от которых срывает дыхание».

«„История Рэдзэ“ — один из лучших фильмов по аниме последних лет. Его горько-сладкая история любви подростков достаточно сильна, чтобы заставить вас плакать».

Некоторые отмечают, что сюжет может показаться запутанным тем, кто не смотрел сериал, но фанаты согласятся — здесь важно не объяснение, а ощущение.

«Прекрасно анимированный и эмоционально насыщенный „Человек-бензопила“ сочетает проникновенную романтику и захватывающий экшен».

«История Рэдзэ» уже вышла в российском прокате — и если вы скучали по безумной энергетике Денджи, самое время достать билеты. Кажется, у бензопилы теперь есть сердце.

