100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово?

Сериал Pluribus («Из многих») вышел этой осенью и мгновенно стал событием: 100% одобрения критиков на Rotten Tomatoes, шум в соцсетях, обсуждения каждой детали. Винс Гиллиган после «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» вдруг обращается к социальной фантастике.

Хотя те, кто помнит его эпизоды для «Секретных материалов», понимают: тянуть его в сторону загадочного могло давно. Но главный вопрос у зрителей всё равно один: что же означает слово pluribus?

Ответ прячется в латинской фразе e pluribus unum — «из многих — единое». Это старинный девиз на Большой печати США. В сериале же он получает новый смысл: человечество сталкивается с внеземным сигналом, и люди начинают ощущать странную психическую связь, будто отдельные судьбы сшиваются в одно огромное сознание.

Если разложить буквально, pluribus — это «многие». Но Гиллиган вкладывает в слово другой объём: символ исчезающих границ между людьми, намёк на мир, где личность постепенно растворяется в общем хоре мыслей. И как всегда у Гиллигана — вопрос не в том, что происходит, а в том, спасение это или опасность, от которой ещё не придумали защиту.

