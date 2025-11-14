Меню
Киноафиша Статьи 100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово?

100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово?

14 ноября 2025 18:08
Кадр из сериала «Из многих»

Ответ прячется в одной латинской фразе.

Сериал Pluribus («Из многих») вышел этой осенью и мгновенно стал событием: 100% одобрения критиков на Rotten Tomatoes, шум в соцсетях, обсуждения каждой детали. Винс Гиллиган после «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» вдруг обращается к социальной фантастике.

Хотя те, кто помнит его эпизоды для «Секретных материалов», понимают: тянуть его в сторону загадочного могло давно. Но главный вопрос у зрителей всё равно один: что же означает слово pluribus?

Ответ прячется в латинской фразе e pluribus unum — «из многих — единое». Это старинный девиз на Большой печати США. В сериале же он получает новый смысл: человечество сталкивается с внеземным сигналом, и люди начинают ощущать странную психическую связь, будто отдельные судьбы сшиваются в одно огромное сознание.

Если разложить буквально, pluribus — это «многие». Но Гиллиган вкладывает в слово другой объём: символ исчезающих границ между людьми, намёк на мир, где личность постепенно растворяется в общем хоре мыслей. И как всегда у Гиллигана — вопрос не в том, что происходит, а в том, спасение это или опасность, от которой ещё не придумали защиту.

Читайте также: «Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
