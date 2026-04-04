100% на Rotten Tomatoes не гарантируют качества, но тут критики не ошиблись: 3 идеальных SciFi-сериала

4 апреля 2026 12:19
Кадры из сериалов «Пантеон», «Царство падальщиков», «Ковбой Бибоп»

В них прекрасно все — и картинка, и сюжет.

Если хочется умной, красивой и действительно сильной фантастики, эти проекты с 100% на Rotten Tomatoes точно заслуживают вечера, а лучше — целых выходных.

Пантеон: фантастика, которая бьет по эмоциям

«Пантеон» — один из тех сериалов, о которых почему-то говорят меньше, чем он того заслуживает. История начинается как личная драма девушки Мэдди Ким, которая тяжело переживает потерю отца, а затем превращается в масштабный и очень тревожный разговор о цифровом бессмертии, сознании и цене технологического прогресса.

Главная сила проекта в том, что он не просто задает эффектные вопросы о будущем, а делает это через очень человеческую историю. И именно поэтому «Пантеон» цепляет не только идеей, но и чувствами, которые остаются после просмотра.

Царство падальщиков: самая завораживающая инопланетная планета

«Царство падальщиков» — это сериал, который хочется советовать всем, кто устал от однотипной фантастики. После крушения космического корабля герои оказываются на чужой планете, и дальше начинается не просто борьба за выживание, а настоящее погружение в совершенно иной мир.

Здесь фантастика работает не только через сюжет, но и через визуальный язык. Необычные существа, странная флора, почти гипнотическая анимация — все это делает сериал редким примером проекта, который можно смотреть буквально как движущуюся картину.

Ковбой Бибоп: стиль, который не стареет

О «Ковбое Бибопе» сказано уже очень много, но он все равно остается обязательным пунктом в любом списке великой фантастики. Это история о группе охотников за головами, которые скитаются по галактике, берутся за случайные задания и пытаются убежать не только от долгов, но и от собственного прошлого.

У этого аниме есть то, что невозможно подделать: атмосфера. Джаз, космос, меланхолия, ирония и ощущение красивой обреченности делают «Ковбоя Бибопа» сериалом, который и сегодня смотрится удивительно свежо. Не зря именно его часто советуют даже тем, кто обычно далек от аниме.

Эти три сериала очень разные, но каждый из них доказывает: фантастика может быть не только зрелищной, но и по-настоящему глубокой. И если у проекта 100% на Rotten Tomatoes, это еще не гарантия восторга, но в этих случаях критики точно не ошиблись.

Фото: Кадры из сериалов «Пантеон», «Царство падальщиков», «Ковбой Бибоп»
Анастасия Луковникова
