100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех

А уже на этой неделе «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» появится онлайн.

Аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» буквально ворвалось в российский кинопрокат, установив феноменальный результат. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы, уже в первый день сборы картины превысили отметку в 40 миллионов рублей. А всего за три дня кассовые поступления уверенно перешагнули рубеж в 100 миллионов.

Этот стремительный старт не просто впечатляет — он устанавливает абсолютный рекорд для аниме-фильмов в истории российского проката.

Сюжет мультфильма «Человек-бензопила: История Резе»

Главный герой, Дэндзи, по-прежнему работает в Бюро общественной безопасности и сражается с демонами.

Его рутина прерывается встречей с загадочной официанткой по имени Резе. Молодые люди быстро находят общий язык, и между ними вспыхивает симпатия.

Их отношения развиваются трогательно и просто: Резе учит Дэндзи плавать, читать и считать, что сближает их ещё сильнее. Однако за этой милой оболочкой скрывается суровая правда. Резе — не обычная девушка.

Она является гибридом человека и Демона-Бомбы, а также агентом Советского Союза, получившим задание заполучить сердце Демона-бензопилы — источник силы Дэндзи.

Изначально её интерес к парню был лишь холодным расчётом, но по мере их общения всё меняется.

Прокат мультфильма «Человек-бензопила: История Резе»

Релиз стартовал в Японии ещё в сентябре, и российским фанатам пришлось запастись терпением. Это ожидание полностью себя оправдало, ведь проект стал главным событием для всех поклонников франшизы — он не просто продолжает историю первого сезона сериала, но и переносит на экран одну из самых пронзительных и трагичных сюжетных арок оригинальной манги.

Успех в России оказался мгновенным и оглушительным. Уже к 7 декабря, всего за три дня с момента премьеры, сборы картины достигли впечатляющей отметки в 105 миллионов рублей. А тем, кто предпочитает смотреть кино дома, осталось ждать совсем недолго — онлайн-релиз фильма запланирован уже на 9 декабря.

