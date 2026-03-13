100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix

Второй сезон игровой версии «One Piece. Большой куш» вышел на Netflix и сходу взял небывалую высоту. На данный момент у проекта идеальный 100% рейтинг на Rotten Tomatoes по мнению критиков, а зрители подкинули еще — 95% одобрения. Цифры выглядят просто космически.

На Metacritic показатели чуть скромнее, но тоже заставляют снять шляпу: 80 баллов из ста возможных. Для сравнения, первый сезон заработал там всего 67, при том что на Rotten Tomatoes у него было 86%. Прогресс налицо, и фанаты явно не зря ждали продолжения.

Сюжет 2 сезона

Во втором сезоне зрители застают команду Соломенной Шляпы в Логтауне — месте, где когда-то казнили Голда Роджера и где до сих пор витает дух приключений. Здесь Луффи и компания впервые пересекаются с морским офицером Смокером, который не намерен упускать пиратов и устраивает за ними настоящую охоту.

Параллельно герои натыкаются на след таинственной криминальной конторы под названием «Барок Воркс» и выясняют, что за этим стоит куда более мрачный заговор, чем казалось сначала. В центре интриги оказывается принцесса Виви, которой срочно требуется помощь, чтобы спасти свое королевство.

По пути команда пополняется новым членом — забавным говорящим олененком по имени Тони Тони Чоппер. Несмотря на милую внешность, зверек оказывается врачом и очень кстати прибивается к пиратам, которые как раз нуждались в докторе.

Отзывы

Критики в один голос заявляют, что продолжение вышло куда амбициознее первой части и наконец-то дышит в унисон с оригинальной мангой. Вот что пишут рецензенты и просто зрители.

«Наконец-то сериал перестал топтаться на месте с дворцовыми разборками и вернулся к тому, за что мы вообще полюбили аниме. Путешествия по разным островам, дурацкие, но обаятельные злодеи и истории, от которых ком в горле, — вот это оно», — делятся впечатлениями фанаты.

«Создатели совсем осмелели: экшен развернули на полную катушку, политических интриг намешали, ставки подняли до небес. И при этом ни на шаг не отошли от того, что написал Эйитиро Ода. Браво», — отмечают пользователи.