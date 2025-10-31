100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался

Кажется, фанаты теперь ждут премьеру еще больше.

Похоже, Disney и Pixar снова готовят что-то грандиозное. Вокруг пятой части «Истории игрушек» поднялся шум — студия держит сюжет в секрете, но один из актёров всё-таки проболтался.

Тим Аллен, который с 1995 года озвучивает Базза Лайтера, рассказал несколько деталей в эфире шоу Джимми Киммела. И фанаты теперь не знают — смеяться или ждать с замиранием сердца.

«Новый мультфильм ощущается как перезапуск. Всё крутится вокруг Джесси, и это очень круто. Она попадает в беду и нуждается в помощи. Герои в разных местах. Поэтому она должна воссоединить всех», — поделился Аллен.

Похоже, в центре истории действительно будет Джесси — одна из самых эмоциональных героинь франшизы. В новом фильме ковбойша попадёт в серьёзные неприятности, а Вуди, Базз и компания будут спасать её, сражаясь с миром современных гаджетов. По словам Аллена, «умные устройства» станут новыми врагами старых добрых игрушек.

А вот дальше начинается самое интересное.

«Самое смешное, на мой взгляд, – это сцена с крушением самолёта, как в том фильме Тома Хэнкса “Изгой”. На остров падает самолёт FedEx или что-то вроде того, на борту – сотня игрушечных Баззов, и все они там застревают. Это просто уморительно. Они пытаются найти дорогу домой, и их – целая сотня. Надеюсь, этот момент оставят в мультфильме. Я во время записи много импровизировал», — рассказал актёр.

Если этот эпизод действительно войдёт в фильм, зрителей ждёт, пожалуй, самый абсурдный и весёлый момент во всей истории Pixar.

Режиссёром выступает Эндрю Стэнтон, автор «ВАЛЛ·И» и «В поисках Немо». В Сети уже появились первые восторженные отзывы, но фанаты сомневаются: неужели «История игрушек» снова вернётся на вершину?

Проверим 19 июня 2026 года — именно тогда «История игрушек 5» выйдет в прокат. Кстати, ранее портал «Киноафиша» писал, какое прошлое скрывала Джесси.