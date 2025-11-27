Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 100 000 000+ просмотров и новая глава: 2 сезон «Ландышей» показали в свежем тизере — что ждет Катю и будет ли возвращение Лехи?

100 000 000+ просмотров и новая глава: 2 сезон «Ландышей» показали в свежем тизере — что ждет Катю и будет ли возвращение Лехи?

27 ноября 2025 18:37
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»

Пока премьера запланирована на 2026 год.

Конец ноября принес тизер продолжения «Ландышей» — и вместе с ним подтверждён подзаголовок «Вторая весна».

Новые кадры показывают Катю уже в другой реальности: сцена гаснет, группа разваливается, а в личной жизни зияет главная пропажа — Лёхи нет. Сериал обещает не просто продолжение мелодрамы, а историю, где любовь становится ресурсом, за который придётся платить.

Вторая весна — без Лёхи или только кажется?

Имя Сергея Городничего в актёрском списке не указано, и это делает тизер громче любых слов. Герой пропал в финале прошлого сезона, и сегодня создатели предпочитают молчать.

Фанаты спорят: скрытый камбэк или сюжет без возвращения? Примечательно, что сам актёр намекал на ожидание продолжения, но официальных заявлений не сделал ни он, ни продюсеры. Такая тишина работает сильнее рекламы.

Кто вернулся и сколько новых лиц

Ника Здорик снова в роли Кати. В кадре также Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская. К команде присоединились Дмитрий Блохин и ST — заметный выбор для сезона, где музыка, кажется, снова будет играть не фоном, а инструментом сюжета.

Режиссёр — Илья Шпота. Для него это дебют в сериальном формате, но визуальный стиль тизера уже выглядит крупнее, светлее и смелее первой части.

О чём будет второй сезон

Катя сталкивается с тремя фронтами сразу: наследство, потеря состава и поиск мужа. История звучит шире, чем роман девушки и офицера — теперь это драма о стойкости и цене выбора. «Вторая весна» выходит на Wink в начале 2026 года. Точной даты нет, и, кажется, создатели намеренно не спешат — интрига работает сама.

Читайте также: «Ландыши 2» побили рекорд в истории российских сериалов: 33 тысячи человек в кадре — и это не массовка

Фото: Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Читать дальше 28 ноября 2025
С 28 ноября до 16 января: раскрыт поэтапный график выхода 2 сезона мистического сериала «Черного облака» — не пропустите ни одного эпизода С 28 ноября до 16 января: раскрыт поэтапный график выхода 2 сезона мистического сериала «Черного облака» — не пропустите ни одного эпизода Читать дальше 25 ноября 2025
«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер) «Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер) Читать дальше 25 ноября 2025
Основан ли сериал «Территория» на реальной истории? Ответ, который удивит даже тех, кто смотрел дважды Основан ли сериал «Территория» на реальной истории? Ответ, который удивит даже тех, кто смотрел дважды Читать дальше 24 ноября 2025
Пятый эпизод — 28 ноября, а развязка позже: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Вампиров средней полосы» (тут свежий трейлер) Пятый эпизод — 28 ноября, а развязка позже: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Вампиров средней полосы» (тут свежий трейлер) Читать дальше 24 ноября 2025
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) 47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Читать дальше 28 ноября 2025
В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ Читать дальше 28 ноября 2025
Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше