100 000 000+ просмотров и новая глава: 2 сезон «Ландышей» показали в свежем тизере — что ждет Катю и будет ли возвращение Лехи?

Конец ноября принес тизер продолжения «Ландышей» — и вместе с ним подтверждён подзаголовок «Вторая весна».

Новые кадры показывают Катю уже в другой реальности: сцена гаснет, группа разваливается, а в личной жизни зияет главная пропажа — Лёхи нет. Сериал обещает не просто продолжение мелодрамы, а историю, где любовь становится ресурсом, за который придётся платить.

Вторая весна — без Лёхи или только кажется?

Имя Сергея Городничего в актёрском списке не указано, и это делает тизер громче любых слов. Герой пропал в финале прошлого сезона, и сегодня создатели предпочитают молчать.

Фанаты спорят: скрытый камбэк или сюжет без возвращения? Примечательно, что сам актёр намекал на ожидание продолжения, но официальных заявлений не сделал ни он, ни продюсеры. Такая тишина работает сильнее рекламы.

Кто вернулся и сколько новых лиц

Ника Здорик снова в роли Кати. В кадре также Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская. К команде присоединились Дмитрий Блохин и ST — заметный выбор для сезона, где музыка, кажется, снова будет играть не фоном, а инструментом сюжета.

Режиссёр — Илья Шпота. Для него это дебют в сериальном формате, но визуальный стиль тизера уже выглядит крупнее, светлее и смелее первой части.

О чём будет второй сезон

Катя сталкивается с тремя фронтами сразу: наследство, потеря состава и поиск мужа. История звучит шире, чем роман девушки и офицера — теперь это драма о стойкости и цене выбора. «Вторая весна» выходит на Wink в начале 2026 года. Точной даты нет, и, кажется, создатели намеренно не спешат — интрига работает сама.

