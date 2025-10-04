100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?

Кто-то считал «Ландыши». милым экспериментом, а вышло настоящее событие: больше 100 млн просмотров, песни в трендах, рейтинги держатся. И вот — съёмки продолжения закончены. «Ландыши. Вторая весна» уже на подлёте: премьера в начале 2026-го эксклюзивно на Wink. Дальше будет горячо.

Что ждёт Катю во «Второй весне»

Катя встречает распад группы, семенные интриги и борьбу за наследство. Главный нерв — поиски Лёхи. Он мелькает в кадрах, но по-настоящему вернётся или останется в снах — создатели держат паузу.

Каст и новые лица

Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская — на местах. В команде пополнение: Дмитрий Блохин и рэпер ST. Сменился масштаб, но тон остался прежним: про любовь, дружбу и выбор.

Музыка как отдельный герой

Во втором сезоне — десять новых саундтреков и около сорока треков всего. Вернутся знакомые артисты, добавятся новички.

«Во втором сезоне музыки будет больше, и она будет встроена в историю иначе. Это не сериал-мюзикл, мы придумали свой оригинальный жанр с клипами. Думаю, зрителям будет увлекательно наблюдать за тем, как музыка переплетается с историей героев», — сообщает режиссёр Илья Шпота.

Съёмки и рекорд

Почти четыре месяца в дороге: Вологда, Москва, Казань, поля, горы, под водой и на взлётной полосе. Пройдено свыше 13 тысяч километров. На «Тавриде.Арт» поставили рекорд — в массовой сцене участвовало более 33 тысяч человек, что зафиксировала INTERRECORD.

Зачем ждать

Авторы обещают добавить непредсказуемости, но не потерять сердце.

«Мы сделали второй сезон ещё более непредсказуемым, и зрителю будет сложно предугадать, что произойдёт дальше. Его ждет много эмоциональных и драматических моментов, а также совершенно неожиданные сюжетные повороты. Съёмки тоже стали сложнее: мы работали в самых разных и сложных локациях. Но главное — наш сериал по-прежнему про любовь и искренность. Мы хотим, чтобы зрители смеялись, переживали вместе с нашими героями и ощущали тепло их историй», — говорит автор идеи, продюсер и сценарист Юрий Сапронов.

Похоже, у «Ландышей» действительно вторая весна: музыка громче, ставки выше, интрига живее. Платочки — по списку.

