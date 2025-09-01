10 серий за один день? Это вообще законно? Узнали, когда вы сможете увидеть продолжение «Офиса»

Миллионы поклонников вселенной «Офиса» ждали этого момента годами — и вот наконец стало известно точное расписание выхода сериала «Газета».
И да. Долгожданное продолжение культовой истории готовит зрителям сюрприз: создатели решили выпустить весь первый сезон сразу, чтобы фанаты смогли устроить настоящий марафон.
Сюжет и атмосфера
Новая история разворачивается вокруг Нэда Сэмпсона — человека, которому предстоит вдохнуть жизнь в умирающую газету. Впереди его ждут хаос в редакции, абсурдные правила, борьба за читателей и команда сотрудников, которые способны свести с ума кого угодно. Создатели обещают фирменный юмор, острые диалоги и ту самую атмосферу неловких ситуаций, за которую зрители полюбили «Офис».
Расписание выхода
В первый сезон вошло десять эпизодов, и все они появятся в онлайн-кинотеатре Peacock в один день. Никакого томительного ожидания — можно будет сразу посмотреть всё.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 сентября
|2-я серия
|4 сентября
|3-я серия
|4 сентября
|4-я серия
|4 сентября
|5-я серия
|4 сентября
|6-я серия
|4 сентября
|7-я серия
|4 сентября
|8-я серия
|4 сентября
|9-я серия
|4 сентября
|10-я серия
|4 сентября
«Газета» обещает подарить зрителям всё, за что они любили «Офис», и при этом рассказать абсолютно новую историю. Настоящий праздник для тех, кто скучал по фирменному юмору и хаосу любимой вселенной. А вы ждете?
Ранее портал «Киноафиша» писал, что нейросеть представила будто культовый «Офис» снимала студия Хаяо Миядзаки.