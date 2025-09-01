Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 10 серий за один день? Это вообще законно? Узнали, когда вы сможете увидеть продолжение «Офиса»

10 серий за один день? Это вообще законно? Узнали, когда вы сможете увидеть продолжение «Офиса»

1 сентября 2025 15:13
Кадры из сериала «Офис»

Вот какой день сентября нужно полностью освободить.

Миллионы поклонников вселенной «Офиса» ждали этого момента годами — и вот наконец стало известно точное расписание выхода сериала «Газета».

И да. Долгожданное продолжение культовой истории готовит зрителям сюрприз: создатели решили выпустить весь первый сезон сразу, чтобы фанаты смогли устроить настоящий марафон.

Сюжет и атмосфера

Новая история разворачивается вокруг Нэда Сэмпсона — человека, которому предстоит вдохнуть жизнь в умирающую газету. Впереди его ждут хаос в редакции, абсурдные правила, борьба за читателей и команда сотрудников, которые способны свести с ума кого угодно. Создатели обещают фирменный юмор, острые диалоги и ту самую атмосферу неловких ситуаций, за которую зрители полюбили «Офис».

Расписание выхода

В первый сезон вошло десять эпизодов, и все они появятся в онлайн-кинотеатре Peacock в один день. Никакого томительного ожидания — можно будет сразу посмотреть всё.

Эпизод Дата выхода
1-я серия 4 сентября
2-я серия 4 сентября
3-я серия 4 сентября
4-я серия 4 сентября
5-я серия 4 сентября
6-я серия 4 сентября
7-я серия 4 сентября
8-я серия 4 сентября
9-я серия 4 сентября
10-я серия 4 сентября

«Газета» обещает подарить зрителям всё, за что они любили «Офис», и при этом рассказать абсолютно новую историю. Настоящий праздник для тех, кто скучал по фирменному юмору и хаосу любимой вселенной. А вы ждете?

Ранее портал «Киноафиша» писал, что нейросеть представила будто культовый «Офис» снимала студия Хаяо Миядзаки.

Фото: Кадры из сериала «Офис»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Читать дальше 27 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот Читать дальше 25 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше