10 серий за один день? Это вообще законно? Узнали, когда вы сможете увидеть продолжение «Офиса»

Миллионы поклонников вселенной «Офиса» ждали этого момента годами — и вот наконец стало известно точное расписание выхода сериала «Газета».

И да. Долгожданное продолжение культовой истории готовит зрителям сюрприз: создатели решили выпустить весь первый сезон сразу, чтобы фанаты смогли устроить настоящий марафон.

Сюжет и атмосфера

Новая история разворачивается вокруг Нэда Сэмпсона — человека, которому предстоит вдохнуть жизнь в умирающую газету. Впереди его ждут хаос в редакции, абсурдные правила, борьба за читателей и команда сотрудников, которые способны свести с ума кого угодно. Создатели обещают фирменный юмор, острые диалоги и ту самую атмосферу неловких ситуаций, за которую зрители полюбили «Офис».

Расписание выхода

В первый сезон вошло десять эпизодов, и все они появятся в онлайн-кинотеатре Peacock в один день. Никакого томительного ожидания — можно будет сразу посмотреть всё.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 4 сентября 2-я серия 4 сентября 3-я серия 4 сентября 4-я серия 4 сентября 5-я серия 4 сентября 6-я серия 4 сентября 7-я серия 4 сентября 8-я серия 4 сентября 9-я серия 4 сентября 10-я серия 4 сентября

«Газета» обещает подарить зрителям всё, за что они любили «Офис», и при этом рассказать абсолютно новую историю. Настоящий праздник для тех, кто скучал по фирменному юмору и хаосу любимой вселенной. А вы ждете?

