Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 8 самых ожидаемых фильмов осени-зимы 2025, ради которых люди скачками будут нестись с работы

8 самых ожидаемых фильмов осени-зимы 2025, ради которых люди скачками будут нестись с работы

6 октября 2025 07:29
Кадр из фильма «Трон: Арес», «Зверополис 2», «Аватар: Пламя и пепел»

От Пандоры до аниматроников-убийц: премьеры, которые сделают оснь и зиму незабываемыми.

Осень и зима 2025 в кино обещают взрыв эмоций: зрителей ждут грандиозные продолжения легендарных франшиз, громкие экранизации и хорроры, которые будут обсуждать неделями.

Это те самые премьеры, ради которых вы точно выйдете с работы пораньше.

«Трон: Арес»

Неон, цифровые миры и Джаред Лето в роли программы, шагнувшей в реальный мир. «Трон: Арес» обещает не только зрелищные гонки на светоциклах и культовую визуальную эстетику, но и философский разговор об искусственном интеллекте и его месте среди людей.

«Чёрный телефон 2»

Blumhouse снова соединяет хоррор и психологическую драму. Итан Хоук вернётся в образ Хватателя, но теперь история обещает раздвинуть границы вселенной.

Сверхъестественный телефон снова станет каналом связи между живыми и мёртвыми, а зрителей ждут новые тайны и откровенно страшные сцены.

«Зверополис 2»

Почти десять лет ожидания — и вот возвращение любимого дуэта. Джуди Хоппс и Ник Уайлд отправятся в новое расследование, которое выведет их в совершенно неизвестные районы мегаполиса.

Создатели обещают новых героев, неожиданные экосистемы и фирменный юмор Disney, за которым скрываются важные социальные подтексты.

«Бегущий человек»

Эдгар Райт, мастер динамичного кино, переносит на экран жестокую антиутопию Стивена Кинга.

Главный герой в исполнении Глена Пауэлла должен выжить в смертельном телешоу, где ставки — жизнь или смерть. Эта версия обещает быть куда мрачнее и острее фильма 1987 года.

«Иллюзия обмана 3»

«Четыре всадника» возвращаются, чтобы превзойти самих себя. Зрителей ждут новые иллюзии, дерзкие ограбления и грандиозные постановки, где магия переплетается с высокими технологиями.

Актерский состав обещает зрелище мирового уровня.

«Хищник: Планета смерти»

После успеха «Добычи» франшиза выходит на новый уровень. На этот раз действие перенесено в будущее: новые охотники, новое оружие и новые правила игры.

Атмосфера напряжённого выживания и жесткого противостояния сохранится, но в декорациях, которые зрители ещё не видели.

«Аватар: Пламя и пепел»

Джеймс Кэмерон снова берётся за невозможное — показать Пандору такой, какой мы её ещё не видели.

«Народ пепла», живущий среди вулканов, добавит в историю мрачных тонов и новой драмы. Ожидается прорыв в визуальных технологиях и масштабная история о выживании и конфликте культур.

«Пять ночей с Фредди 2»

Феномен хоррора возвращается. Вторая часть перенесёт зрителей в новые помещения пиццерии и познакомит с жуткими аниматрониками, которые будут преследовать до дрожи.

Сиквел обещает быть более пугающим и ещё ближе к духу оригинальных игр.

Фильм

Жанр

Почему стоит ждать

Месяц выхода

Трон: Арес

Научная фантастика

Джаред Лето и философия ИИ

Октябрь

Чёрный телефон 2

Хоррор

Возвращение Хватателя и новые тайны

Октябрь

Бегущий человек

Антиутопия

Жёсткая экранизация Кинга, борьба за жизнь

Ноябрь

Иллюзия обмана 3

Экшен

Новые трюки, фокусы и звёздный состав

Ноябрь

Хищник: Планета смерти

Фантастика

Хищники будущего и новый уровень охоты

Ноябрь

Зверополис 2

Анимация

Возвращение героев и новые миры мегаполиса

Ноябрь

Пять ночей с Фредди 2

Хоррор

Новые аниматроники и саспенс

Декабрь

Аватар: Пламя и пепел

Фантастика

Новый народ На’ви, зрелищная мрачная история

Декабрь

Источник: ixbt.com

Также прочитайте: Долгожители без кризиса: 7 фантастических сериалов, которые с каждым сезоном становятся только лучше — включайте смело

Фото: Кадр из фильма «Трон: Арес», «Зверополис 2», «Аватар: Пламя и пепел»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты 5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты Читать дальше 6 октября 2025
Что сейчас смотрят миллионы — 5 фильмов из топа IMDb, которые нельзя пропустить: есть те, о которых вы даже не догадываетесь Что сейчас смотрят миллионы — 5 фильмов из топа IMDb, которые нельзя пропустить: есть те, о которых вы даже не догадываетесь Читать дальше 6 октября 2025
Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка Читать дальше 6 октября 2025
«Пять часов — и вы свободны»: 3 мини-сериала Netflix, от которых будете отходить еще несколько недель «Пять часов — и вы свободны»: 3 мини-сериала Netflix, от которых будете отходить еще несколько недель Читать дальше 6 октября 2025
Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир Читать дальше 6 октября 2025
На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу Читать дальше 5 октября 2025
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре Читать дальше 5 октября 2025
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров Читать дальше 4 октября 2025
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие «Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше