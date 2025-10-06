8 самых ожидаемых фильмов осени-зимы 2025, ради которых люди скачками будут нестись с работы

От Пандоры до аниматроников-убийц: премьеры, которые сделают оснь и зиму незабываемыми.

Осень и зима 2025 в кино обещают взрыв эмоций: зрителей ждут грандиозные продолжения легендарных франшиз, громкие экранизации и хорроры, которые будут обсуждать неделями.

Это те самые премьеры, ради которых вы точно выйдете с работы пораньше.

«Трон: Арес»

Неон, цифровые миры и Джаред Лето в роли программы, шагнувшей в реальный мир. «Трон: Арес» обещает не только зрелищные гонки на светоциклах и культовую визуальную эстетику, но и философский разговор об искусственном интеллекте и его месте среди людей.

«Чёрный телефон 2»

Blumhouse снова соединяет хоррор и психологическую драму. Итан Хоук вернётся в образ Хватателя, но теперь история обещает раздвинуть границы вселенной.

Сверхъестественный телефон снова станет каналом связи между живыми и мёртвыми, а зрителей ждут новые тайны и откровенно страшные сцены.

«Зверополис 2»

Почти десять лет ожидания — и вот возвращение любимого дуэта. Джуди Хоппс и Ник Уайлд отправятся в новое расследование, которое выведет их в совершенно неизвестные районы мегаполиса.

Создатели обещают новых героев, неожиданные экосистемы и фирменный юмор Disney, за которым скрываются важные социальные подтексты.

«Бегущий человек»

Эдгар Райт, мастер динамичного кино, переносит на экран жестокую антиутопию Стивена Кинга.

Главный герой в исполнении Глена Пауэлла должен выжить в смертельном телешоу, где ставки — жизнь или смерть. Эта версия обещает быть куда мрачнее и острее фильма 1987 года.

«Иллюзия обмана 3»

«Четыре всадника» возвращаются, чтобы превзойти самих себя. Зрителей ждут новые иллюзии, дерзкие ограбления и грандиозные постановки, где магия переплетается с высокими технологиями.

Актерский состав обещает зрелище мирового уровня.

«Хищник: Планета смерти»

После успеха «Добычи» франшиза выходит на новый уровень. На этот раз действие перенесено в будущее: новые охотники, новое оружие и новые правила игры.

Атмосфера напряжённого выживания и жесткого противостояния сохранится, но в декорациях, которые зрители ещё не видели.

«Аватар: Пламя и пепел»

Джеймс Кэмерон снова берётся за невозможное — показать Пандору такой, какой мы её ещё не видели.

«Народ пепла», живущий среди вулканов, добавит в историю мрачных тонов и новой драмы. Ожидается прорыв в визуальных технологиях и масштабная история о выживании и конфликте культур.

«Пять ночей с Фредди 2»

Феномен хоррора возвращается. Вторая часть перенесёт зрителей в новые помещения пиццерии и познакомит с жуткими аниматрониками, которые будут преследовать до дрожи.

Сиквел обещает быть более пугающим и ещё ближе к духу оригинальных игр.

Фильм Жанр Почему стоит ждать Месяц выхода Трон: Арес Научная фантастика Джаред Лето и философия ИИ Октябрь Чёрный телефон 2 Хоррор Возвращение Хватателя и новые тайны Октябрь Бегущий человек Антиутопия Жёсткая экранизация Кинга, борьба за жизнь Ноябрь Иллюзия обмана 3 Экшен Новые трюки, фокусы и звёздный состав Ноябрь Хищник: Планета смерти Фантастика Хищники будущего и новый уровень охоты Ноябрь Зверополис 2 Анимация Возвращение героев и новые миры мегаполиса Ноябрь Пять ночей с Фредди 2 Хоррор Новые аниматроники и саспенс Декабрь Аватар: Пламя и пепел Фантастика Новый народ На’ви, зрелищная мрачная история Декабрь

Источник: ixbt.com

