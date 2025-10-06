8 самых ожидаемых фильмов осени-зимы 2025, ради которых люди скачками будут нестись с работы

Осень и зима 2025 в кино обещают взрыв эмоций: зрителей ждут грандиозные продолжения легендарных франшиз, громкие экранизации и хорроры, которые будут обсуждать неделями.
Это те самые премьеры, ради которых вы точно выйдете с работы пораньше.
«Трон: Арес»
Неон, цифровые миры и Джаред Лето в роли программы, шагнувшей в реальный мир. «Трон: Арес» обещает не только зрелищные гонки на светоциклах и культовую визуальную эстетику, но и философский разговор об искусственном интеллекте и его месте среди людей.
«Чёрный телефон 2»
Blumhouse снова соединяет хоррор и психологическую драму. Итан Хоук вернётся в образ Хватателя, но теперь история обещает раздвинуть границы вселенной.
Сверхъестественный телефон снова станет каналом связи между живыми и мёртвыми, а зрителей ждут новые тайны и откровенно страшные сцены.
«Зверополис 2»
Почти десять лет ожидания — и вот возвращение любимого дуэта. Джуди Хоппс и Ник Уайлд отправятся в новое расследование, которое выведет их в совершенно неизвестные районы мегаполиса.
Создатели обещают новых героев, неожиданные экосистемы и фирменный юмор Disney, за которым скрываются важные социальные подтексты.
«Бегущий человек»
Эдгар Райт, мастер динамичного кино, переносит на экран жестокую антиутопию Стивена Кинга.
Главный герой в исполнении Глена Пауэлла должен выжить в смертельном телешоу, где ставки — жизнь или смерть. Эта версия обещает быть куда мрачнее и острее фильма 1987 года.
«Иллюзия обмана 3»
«Четыре всадника» возвращаются, чтобы превзойти самих себя. Зрителей ждут новые иллюзии, дерзкие ограбления и грандиозные постановки, где магия переплетается с высокими технологиями.
Актерский состав обещает зрелище мирового уровня.
«Хищник: Планета смерти»
После успеха «Добычи» франшиза выходит на новый уровень. На этот раз действие перенесено в будущее: новые охотники, новое оружие и новые правила игры.
Атмосфера напряжённого выживания и жесткого противостояния сохранится, но в декорациях, которые зрители ещё не видели.
«Аватар: Пламя и пепел»
Джеймс Кэмерон снова берётся за невозможное — показать Пандору такой, какой мы её ещё не видели.
«Народ пепла», живущий среди вулканов, добавит в историю мрачных тонов и новой драмы. Ожидается прорыв в визуальных технологиях и масштабная история о выживании и конфликте культур.
«Пять ночей с Фредди 2»
Феномен хоррора возвращается. Вторая часть перенесёт зрителей в новые помещения пиццерии и познакомит с жуткими аниматрониками, которые будут преследовать до дрожи.
Сиквел обещает быть более пугающим и ещё ближе к духу оригинальных игр.
|
Фильм
|
Жанр
|
Почему стоит ждать
|
Месяц выхода
|
Трон: Арес
|
Научная фантастика
|
Джаред Лето и философия ИИ
|
Октябрь
|
Чёрный телефон 2
|
Хоррор
|
Возвращение Хватателя и новые тайны
|
Октябрь
|
Бегущий человек
|
Антиутопия
|
Жёсткая экранизация Кинга, борьба за жизнь
|
Ноябрь
|
Иллюзия обмана 3
|
Экшен
|
Новые трюки, фокусы и звёздный состав
|
Ноябрь
|
Хищник: Планета смерти
|
Фантастика
|
Хищники будущего и новый уровень охоты
|
Ноябрь
|
Зверополис 2
|
Анимация
|
Возвращение героев и новые миры мегаполиса
|
Ноябрь
|
Пять ночей с Фредди 2
|
Хоррор
|
Новые аниматроники и саспенс
|
Декабрь
|
Аватар: Пламя и пепел
|
Фантастика
|
Новый народ На’ви, зрелищная мрачная история
|
Декабрь
Источник: ixbt.com
Также прочитайте: Долгожители без кризиса: 7 фантастических сериалов, которые с каждым сезоном становятся только лучше — включайте смело