10 премий «Эмми», 40 млн просмотров и всего 5 эпизодов: почему «Чернобыль» от HBO остаётся главным мини-сериалом десятилетия

Если еще не смотрели, то обязательно это сделайте. Не пожалеете.

Мини-сериал «Чернобыль» давно вышел за пределы телевизионного события HBO. Пять серий, которые посмотрели более 40 миллионов зрителей, удержали на IMDb рейтинг 9.4 из 10 и несколько месяцев оставались на вершине как самый высокооценённый сериал в истории площадки.

Для короткого проекта это почти невозможный результат — но «Чернобыль» держится не рейтингами, а тем, как точно воссоздана реальность 1986 года. Если вы его еще не смотрели, то мы вам завидуем.

О чем этот сериал

Проект создан HBO и Sky. Сценарист Крейг Мейзин два с половиной года собирал протоколы, отчёты, архивы и свидетельства, чтобы показать не только катастрофу на АЭС, но и её человеческую сторону.

В основе сюжета реальные фигуры — Легасов, Щербина, ликвидаторы. Чтобы история не превратилась в хронику, автор добавил собирательных персонажей. Их задача — передать опыт тех, чьи имена затерялись в документах.

Как его приняли

Отзывы на сериал звучат по-разному: от восхищения до сомнений в исторической точности. Но есть комментарии, которые повторяются в критике, особенно среди ликвидаторов и очевидцев.

«Я даже в него влюбился. Прямо один в один генерал, даже не к чему придраться». Так генерал-майор Николай Тараканов отозвался об актёрском воплощении собственного образа.

На счету проекта 10 премий Эмми, две BAFTA, десятки наград за режиссуру, звук, работу художников и операторов. Спорили об акцентах, о художественных допущениях, но признавали: настолько масштабной реконструкции катастрофы телевизор ещё не видел.

Почему важно вернуться

После премьеры поток туристов в Припять вырос почти в пять раз. Украина рассекретила часть архивов КГБ, а разговор о трагедии снова стал массовым. «Чернобыль» рассказывает не только о радиоактивности, а о страхе, вине, попытке найти правду, когда система не готова её слышать.

Всего пять серий — 327 минут — и зритель понимает про 1986 год больше, чем знал вчера. Если пропустили, восполните — такие сериалы случаются редко.

