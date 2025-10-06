10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку

Когда кажется, что на Аляске не происходит ничего, кроме метелей и редких визитов медведей, Apple выпускает сериал «Последний рубеж» — и превращает эту тишину в место, где трещит лёд, рушатся самолёты и рушатся жизни.

10 октября на Apple TV+ стартует триллер, в котором маршал США Фрэнк Ремник сталкивается с катастрофой: прямо на его глазах разбивается самолёт с особо опасными преступниками. Они на свободе — и Аляска превращается в охотничьи угодья.

Когда выходят серии

Эпизод Дата выхода 1-я серия 10 октября 2-я серия 10 октября 3-я серия 17 октября 4-я серия 24 октября 5-я серия 31 октября 6-я серия 7 ноября 7-я серия 14 ноября 8-я серия 21 ноября 9-я серия 28 ноября 10-я серия 5 декабря

Почему стоит включить

«Последний рубеж» — не просто история про охоту на беглецов. Чем глубже Фрэнк погружается в расследование, тем очевиднее: крушение было не случайностью, а частью масштабного заговора, способного изменить мир.

Сценаристы «Чёрного списка» и «Цитадели» превратили северный пейзаж в арену психологической борьбы, где каждый поступок имеет цену.

Снятый в Канаде, сериал поражает реалистичностью: морозный воздух будто вырывается из экрана, а актёрский состав — от Джейсона Кларка до Хейли Беннетт — делает триллер не просто захватывающим, а почти документальным.

Если вы скучали по умным сериалам, где пейзаж становится метафорой человеческого отчаяния, — «Последний рубеж» стоит включить. Хотя бы ради того, чтобы понять: иногда самое страшное начинается там, где кажется, что всё замерло.

