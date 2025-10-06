Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку

10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку

6 октября 2025 21:02
Кадр из сериала «Последний рубеж»

Сериал, который должен угодить в самое сердечко.

Когда кажется, что на Аляске не происходит ничего, кроме метелей и редких визитов медведей, Apple выпускает сериал «Последний рубеж» — и превращает эту тишину в место, где трещит лёд, рушатся самолёты и рушатся жизни.

10 октября на Apple TV+ стартует триллер, в котором маршал США Фрэнк Ремник сталкивается с катастрофой: прямо на его глазах разбивается самолёт с особо опасными преступниками. Они на свободе — и Аляска превращается в охотничьи угодья.

Когда выходят серии

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

10 октября

2-я серия

10 октября

3-я серия

17 октября

4-я серия

24 октября

5-я серия

31 октября

6-я серия

7 ноября

7-я серия

14 ноября

8-я серия

21 ноября

9-я серия

28 ноября

10-я серия

5 декабря

Почему стоит включить

«Последний рубеж» — не просто история про охоту на беглецов. Чем глубже Фрэнк погружается в расследование, тем очевиднее: крушение было не случайностью, а частью масштабного заговора, способного изменить мир.

Сценаристы «Чёрного списка» и «Цитадели» превратили северный пейзаж в арену психологической борьбы, где каждый поступок имеет цену.

Снятый в Канаде, сериал поражает реалистичностью: морозный воздух будто вырывается из экрана, а актёрский состав — от Джейсона Кларка до Хейли Беннетт — делает триллер не просто захватывающим, а почти документальным.

Если вы скучали по умным сериалам, где пейзаж становится метафорой человеческого отчаяния, — «Последний рубеж» стоит включить. Хотя бы ради того, чтобы понять: иногда самое страшное начинается там, где кажется, что всё замерло.

Читайте также: У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях

Фото: Кадр из сериала «Последний рубеж»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты 5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты Читать дальше 6 октября 2025
И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT Читать дальше 6 октября 2025
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Читать дальше 5 октября 2025
У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях Читать дальше 4 октября 2025
Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча Читать дальше 4 октября 2025
Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен» Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен» Читать дальше 4 октября 2025
После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером Читать дальше 4 октября 2025
Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало? Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало? Читать дальше 4 октября 2025
«Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть) «Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть) Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше