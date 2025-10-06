10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку

Когда кажется, что на Аляске не происходит ничего, кроме метелей и редких визитов медведей, Apple выпускает сериал «Последний рубеж» — и превращает эту тишину в место, где трещит лёд, рушатся самолёты и рушатся жизни.
10 октября на Apple TV+ стартует триллер, в котором маршал США Фрэнк Ремник сталкивается с катастрофой: прямо на его глазах разбивается самолёт с особо опасными преступниками. Они на свободе — и Аляска превращается в охотничьи угодья.
Когда выходят серии
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
10 октября
|
2-я серия
|
10 октября
|
3-я серия
|
17 октября
|
4-я серия
|
24 октября
|
5-я серия
|
31 октября
|
6-я серия
|
7 ноября
|
7-я серия
|
14 ноября
|
8-я серия
|
21 ноября
|
9-я серия
|
28 ноября
|
10-я серия
|
5 декабря
Почему стоит включить
«Последний рубеж» — не просто история про охоту на беглецов. Чем глубже Фрэнк погружается в расследование, тем очевиднее: крушение было не случайностью, а частью масштабного заговора, способного изменить мир.
Сценаристы «Чёрного списка» и «Цитадели» превратили северный пейзаж в арену психологической борьбы, где каждый поступок имеет цену.
Снятый в Канаде, сериал поражает реалистичностью: морозный воздух будто вырывается из экрана, а актёрский состав — от Джейсона Кларка до Хейли Беннетт — делает триллер не просто захватывающим, а почти документальным.
Если вы скучали по умным сериалам, где пейзаж становится метафорой человеческого отчаяния, — «Последний рубеж» стоит включить. Хотя бы ради того, чтобы понять: иногда самое страшное начинается там, где кажется, что всё замерло.
