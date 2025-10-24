Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Российские «Зачарованные»: на СТС выйдет сериал с Муцениеце про трех обманщиц, которые внезапно получили магические силы

Российские «Зачарованные»: на СТС выйдет сериал с Муцениеце про трех обманщиц, которые внезапно получили магические силы

24 октября 2025 08:00
«Химкинские ведьмы»

Игры с мистикой обернулись неожиданностью!

Премьера нового сериала «Химкинские ведьмы» состоится 10 ноября на СТС. В главных ролях — Анна Банщикова, Агата Муцениеце и Валерия Астапова.

Это комедия с элементами мистики, где случай превращает обычную аферу в историю с потусторонним подтекстом.

Магия против здравого смысла

Марина, Света и Оля годами притворялись медиумами. Их «салон чудес» в Химках обслуживал доверчивых клиентов, пока однажды аферистки не встретили настоящую ведьму.

После этого каждая получает реальный дар: Марина начинает слышать мысли, Света видит будущее, а Оля — мёртвых. Только вместо успеха новые способности приносят сплошной хаос и страх.

Когда ложь становится реальностью

Героини быстро понимают, что магия — не просто игра. Поток чужих мыслей, кошмарные видения и неупокоенные души превращают их жизнь в череду испытаний.

Попытка избавиться от даров приводит девушек к колдуну-искусителю, которого сыграл Марк Богатырёв. Его намерения не так просты, как кажется, а в мире духов открываются двери, которые лучше было не трогать.

Актёры и съёмочная группа

Помимо Банщиковой и Муцениеце, в сериале снялись Алёна Яковлева, Михаил Кремер, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин.

Режиссёр — Максим Зыков, сценаристы — Елена Минервина и Дарья Сойфер.

Также прочитайте: Зрители давно этого ждали: НТВ покажет новый сериал «Константинополь» — и он не про ментов и погони

Фото: Кадр из сериала «Химкинские ведьмы»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже Читать дальше 24 октября 2025
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными Читать дальше 24 октября 2025
Почему кровопийцы в «Дневниках вампира» так сильно боялись вербены: все началось еще с Эстер Майклсон Почему кровопийцы в «Дневниках вампира» так сильно боялись вербены: все началось еще с Эстер Майклсон Читать дальше 25 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Читать дальше 25 октября 2025
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью 6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью Читать дальше 25 октября 2025
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
Кто победит — Мол или Вейдер? «Звёздные войны» наконец-то могут показать бой, которого фанаты ждут больше 25 лет Кто победит — Мол или Вейдер? «Звёздные войны» наконец-то могут показать бой, которого фанаты ждут больше 25 лет Читать дальше 25 октября 2025
Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше