Российские «Зачарованные»: на СТС выйдет сериал с Муцениеце про трех обманщиц, которые внезапно получили магические силы

Премьера нового сериала «Химкинские ведьмы» состоится 10 ноября на СТС. В главных ролях — Анна Банщикова, Агата Муцениеце и Валерия Астапова.

Это комедия с элементами мистики, где случай превращает обычную аферу в историю с потусторонним подтекстом.

Магия против здравого смысла

Марина, Света и Оля годами притворялись медиумами. Их «салон чудес» в Химках обслуживал доверчивых клиентов, пока однажды аферистки не встретили настоящую ведьму.

После этого каждая получает реальный дар: Марина начинает слышать мысли, Света видит будущее, а Оля — мёртвых. Только вместо успеха новые способности приносят сплошной хаос и страх.

Когда ложь становится реальностью

Героини быстро понимают, что магия — не просто игра. Поток чужих мыслей, кошмарные видения и неупокоенные души превращают их жизнь в череду испытаний.

Попытка избавиться от даров приводит девушек к колдуну-искусителю, которого сыграл Марк Богатырёв. Его намерения не так просты, как кажется, а в мире духов открываются двери, которые лучше было не трогать.

Актёры и съёмочная группа

Помимо Банщиковой и Муцениеце, в сериале снялись Алёна Яковлева, Михаил Кремер, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин.

Режиссёр — Максим Зыков, сценаристы — Елена Минервина и Дарья Сойфер.

