10 новых серий «Чебурашки» взорвали Сеть: 2 миллиона у экранов и 2 миллиона онлайн — это что, новый хит осени?

А вы знали, что новый сериал «Чебурашка» собрал миллионы просмотров всего за несколько дней? Кажется, Россия снова подсела на апельсиновую ностальгию.

После рекордного успеха полнометражного фильма пушистый герой вернулся — теперь в формате сериала от «Союзмультфильма». И снова покоряет и детей, и взрослых.

Апельсиновое возвращение

Премьера состоялась 25 октября: десять серий в 3D-анимации, стилизованной под ту самую кукольную эстетику детства. Всё на месте — старуха Шапокляк с Лариской, «Голубой вагон» в новой аранжировке, знакомые дворики «Бюро добрых дел». Даже Чебурашка сменил сезон — теперь в зимнем пальто, но с тем же добрым сердцем.

Рекорды продолжаются

Мультсериал стартовал мощно. На телеканале «Солнце» его посмотрели 2 миллиона человек — доля аудитории выросла почти вдвое по сравнению со средней.

На Okko и Wink проект набрал более 2 миллионов просмотров за первые три дня и сразу вошёл в топ самых популярных релизов недели. И это только начало.

Почему сработало

Потому что Чебурашка — это не просто персонаж, а эмоция. Та, что пахнет детством, мандаринами и чем-то по-настоящему тёплым. И, кажется, даже спустя десятилетия он остаётся тем, кто умеет объединять — без лишней морали, просто своей добротой.

