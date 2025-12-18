Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров

10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров

18 декабря 2025 17:09
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Невероятный успех российского мультика, который сложно объяснить.

Мультсериал «Маша и Медведь» поставил новый рекорд для российских медиа-платформ. В 2025 году проект превысил отметку в 10 млн смотрящих подписчиков на Кинопоиске и стал самым популярным контентом за всю историю сервиса, обогнав сериал «Триггер», который долгое время удерживал лидерство по аудитории.

Новый абсолютный лидер Кинопоиска

По данным платформы, «Маша и Медведь» стал первым проектом, которому удалось собрать такую масштабную и устойчивую аудиторию. Речь идет не о разовом всплеске интереса, а о стабильном зрительском спросе, который сохраняется годами. Для Кинопоиска это знаковый момент: анимация впервые обошла крупные игровые сериалы и драматические хиты.

Международный успех в цифрах

Параллельно мультсериал продолжает наращивать глобальное присутствие. Английский и испанский официальные YouTube-каналы «Маши и Медведя» преодолели планку в 10 млн подписчиков каждый.

Англоязычная версия, запущенная в 2014 году, собрала более 4,23 млрд просмотров. Испанский канал, работающий с 2016 года, превысил 3,4 млрд просмотров. Оба канала получили бриллиантовые кнопки YouTube — награду, доступную единицам проектов в мире, пишет «Коммерсантъ».

Кадр из сериала «Маша и медведь»

Почему это важно для индустрии

«Маша и Медведь» стал первым российским анимационным брендом, достигшим таких показателей сразу на нескольких языках. Это не разовый вирусный успех, а выстроенная международная модель дистрибуции. На фоне этого Animaccord уже объявила о расширении своей стратегии и начале продвижения зарубежных анимационных брендов, включая проекты испанских студий.

История «Маши и Медведя» окончательно закрепила статус сериала как глобального медиаявления, вышедшего далеко за рамки детского контента и национального рынка.

Писали также, что в мультике «Маша и Медведь» нашли кучу отсылок к культовым фильмам СССР: минимум 6 пасхалок, и все — в одной серии.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
169 350 538 просмотров и эффект узнавания: за что зрители так любят «Трудно быть маленьким» из мультсериала «Маша и Медведь» (видео) 169 350 538 просмотров и эффект узнавания: за что зрители так любят «Трудно быть маленьким» из мультсериала «Маша и Медведь» (видео) Читать дальше 19 декабря 2025
300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео) 300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео) Читать дальше 18 декабря 2025
Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего Читать дальше 19 декабря 2025
Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь» Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь» Читать дальше 19 декабря 2025
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно Читать дальше 18 декабря 2025
Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Читать дальше 18 декабря 2025
Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов» Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов» Читать дальше 18 декабря 2025
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом Читать дальше 17 декабря 2025
Уже снимают 9 сезон: почему Куценко никогда не уйдет из «Скорой помощи» — в Сети нашли этому убедительное объяснение Уже снимают 9 сезон: почему Куценко никогда не уйдет из «Скорой помощи» — в Сети нашли этому убедительное объяснение Читать дальше 16 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше