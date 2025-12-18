10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров

Мультсериал «Маша и Медведь» поставил новый рекорд для российских медиа-платформ. В 2025 году проект превысил отметку в 10 млн смотрящих подписчиков на Кинопоиске и стал самым популярным контентом за всю историю сервиса, обогнав сериал «Триггер», который долгое время удерживал лидерство по аудитории.

Новый абсолютный лидер Кинопоиска

По данным платформы, «Маша и Медведь» стал первым проектом, которому удалось собрать такую масштабную и устойчивую аудиторию. Речь идет не о разовом всплеске интереса, а о стабильном зрительском спросе, который сохраняется годами. Для Кинопоиска это знаковый момент: анимация впервые обошла крупные игровые сериалы и драматические хиты.

Международный успех в цифрах

Параллельно мультсериал продолжает наращивать глобальное присутствие. Английский и испанский официальные YouTube-каналы «Маши и Медведя» преодолели планку в 10 млн подписчиков каждый.

Англоязычная версия, запущенная в 2014 году, собрала более 4,23 млрд просмотров. Испанский канал, работающий с 2016 года, превысил 3,4 млрд просмотров. Оба канала получили бриллиантовые кнопки YouTube — награду, доступную единицам проектов в мире, пишет «Коммерсантъ».

Почему это важно для индустрии

«Маша и Медведь» стал первым российским анимационным брендом, достигшим таких показателей сразу на нескольких языках. Это не разовый вирусный успех, а выстроенная международная модель дистрибуции. На фоне этого Animaccord уже объявила о расширении своей стратегии и начале продвижения зарубежных анимационных брендов, включая проекты испанских студий.

История «Маши и Медведя» окончательно закрепила статус сериала как глобального медиаявления, вышедшего далеко за рамки детского контента и национального рынка.

