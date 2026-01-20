Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 10 млн долларов за 15 минут на экране: эта звезда Marvel только мелькнул в «Человеке-пауке», а его кошелек чуть не лопнул от гонорара

10 млн долларов за 15 минут на экране: эта звезда Marvel только мелькнул в «Человеке-пауке», а его кошелек чуть не лопнул от гонорара

20 января 2026 08:27
Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Тому Холланду заплатили гораздо меньше.

Далеко не все актёры любят супергеройское кино. Многие считают этот жанр несерьёзным, выбирая драмы или триллеры. Один известный американский актёр тоже не обрадовался, когда ему предложили роль во вселенной Marvel.

Однако он быстро сообразил, что это отличный шанс поправить своё финансовое положение, и не стал отказываться. После оглушительного успеха фильмов актёр значительно поднял свои гонорары. Его расценки стали так высоки, что даже за небольшую камео-роль студии вынуждены были платить ему десятки миллионов долларов.

Роберт Дауни-младший в «Человеке-пауке»

Ситуация со съёмками в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» ярко демонстрирует возросшие гонорары Роберта Дауни-младшего. Его персонаж появляется в картине всего на 15 минут, что скорее похоже на камео, чем на полноценную роль.

Тем не менее, актёр получил за эту работу 10 миллионов долларов. А Тому Холланду, исполнившему главную роль Человека-паука, заплатили значительно меньше — всего 500 тысяч долларов.

Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Роберт Дауни-младший в Marvel

Съёмки во франшизе «Мстители» сделали Роберта Дауни-младшего одним из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда. За роль в «Финале» он получил 75 миллионов долларов. В этом фильме его Железный человек был ключевым для сюжета.

Однако для драматических проектов он делает исключение. За работу в «Оппенгеймере» актёр получил куда более скромные 4 миллиона долларов. Зато за возвращение во вселенную Marvel и роль Доктора Дума ему, по слухам, уже пообещали гонорар, превышающий 100 миллионов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что гонорары одного актера из «Миссии невыполнима» не снились даже Тому Крузу.

Фото: Кадры из фильма «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ловелас и красавчик превратился в дедулю»: честная реакция зрителей на появление Хью Гранта в «Бриджит Джонс 4» «Ловелас и красавчик превратился в дедулю»: честная реакция зрителей на появление Хью Гранта в «Бриджит Джонс 4» Читать дальше 20 января 2026
Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас Читать дальше 20 января 2026
Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Читать дальше 19 января 2026
Почему Арагорна в сцене с троллем снимали только сбоку: Питер Джексон раскрыл этот секрет спустя 25 лет Почему Арагорна в сцене с троллем снимали только сбоку: Питер Джексон раскрыл этот секрет спустя 25 лет Читать дальше 18 января 2026
«Аватар 3» уже в кино: вот в каком порядке я пересмотрела предыдущие части, чтобы не потеряться в сюжете «Аватар 3» уже в кино: вот в каком порядке я пересмотрела предыдущие части, чтобы не потеряться в сюжете Читать дальше 16 января 2026
В новой части «Достать ножи» неслучайно был книжный клуб: прочитала эти 5 детективов и наконец поняла смысл фильма целиком В новой части «Достать ножи» неслучайно был книжный клуб: прочитала эти 5 детективов и наконец поняла смысл фильма целиком Читать дальше 16 января 2026
Всего месяц в кино, 82% свежести на Rotten Tomatoes и $140 млн кассы: объявлена точная дата цифрового релиза «Губки Боба» Всего месяц в кино, 82% свежести на Rotten Tomatoes и $140 млн кассы: объявлена точная дата цифрового релиза «Губки Боба» Читать дальше 20 января 2026
«Это урок на все следующие новогодние битвы»: кинокритик объяснил, почему зрители потратили 5 млрд рублей на билеты именно на «Чебурашку 2» «Это урок на все следующие новогодние битвы»: кинокритик объяснил, почему зрители потратили 5 млрд рублей на билеты именно на «Чебурашку 2» Читать дальше 20 января 2026
Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала Читать дальше 20 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше