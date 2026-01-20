10 млн долларов за 15 минут на экране: эта звезда Marvel только мелькнул в «Человеке-пауке», а его кошелек чуть не лопнул от гонорара

Далеко не все актёры любят супергеройское кино. Многие считают этот жанр несерьёзным, выбирая драмы или триллеры. Один известный американский актёр тоже не обрадовался, когда ему предложили роль во вселенной Marvel.

Однако он быстро сообразил, что это отличный шанс поправить своё финансовое положение, и не стал отказываться. После оглушительного успеха фильмов актёр значительно поднял свои гонорары. Его расценки стали так высоки, что даже за небольшую камео-роль студии вынуждены были платить ему десятки миллионов долларов.

Роберт Дауни-младший в «Человеке-пауке»

Ситуация со съёмками в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» ярко демонстрирует возросшие гонорары Роберта Дауни-младшего. Его персонаж появляется в картине всего на 15 минут, что скорее похоже на камео, чем на полноценную роль.

Тем не менее, актёр получил за эту работу 10 миллионов долларов. А Тому Холланду, исполнившему главную роль Человека-паука, заплатили значительно меньше — всего 500 тысяч долларов.

Роберт Дауни-младший в Marvel

Съёмки во франшизе «Мстители» сделали Роберта Дауни-младшего одним из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда. За роль в «Финале» он получил 75 миллионов долларов. В этом фильме его Железный человек был ключевым для сюжета.

Однако для драматических проектов он делает исключение. За работу в «Оппенгеймере» актёр получил куда более скромные 4 миллиона долларов. Зато за возвращение во вселенную Marvel и роль Доктора Дума ему, по слухам, уже пообещали гонорар, превышающий 100 миллионов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что гонорары одного актера из «Миссии невыполнима» не снились даже Тому Крузу.