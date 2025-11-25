Меню
Киноафиша Статьи «Какая гадость! Эта ваша заливная рыба!»: 10 самых народных фраз из «Иронии судьбы»

25 ноября 2025 15:24
«Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975)

Вспомните вместе с нами лучшие моменты из фильма Эльдара Рязанова.

Традиция включать на Новый год «Иронию судьбы, или С легким паром!» давно стала такой же обязательной, как салат оливье или бой курантов.

Этот фильм не просто сопровождает праздник — он формирует само ощущение праздника, возвращая ту самую тёплую интонацию, которую невозможно подделать.

Каждый из нас знает комедию Эльдара Рязанова почти наизусть, но рука всё равно тянется нажать «смотреть». В этом и есть магия: знакомые сцены не выгорают, а наоборот — становятся ближе.

В очередной раз мы ловим себя на том, что улыбаемся чуть раньше шутки, грустим вместе с героями ещё до слов, а кульминационную реплику угадываем по одному движению.

Поэтому сегодня самое время вспомнить те самые народные фразы, которые давно ушли в жизнь вне фильма: мы повторяем их в разговорах, используем в шутках, цитируем даже не замечая.

А потом — да, снова пересмотреть легендарную историю. В сотый, тысячный, какой угодно раз.

Потому что именно в эти моменты и приходит новогоднее настроение — тихое, доброе и удивительно живое.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
