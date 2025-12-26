10 лет назад зрители смотрели только этот сериал на НТВ: что будет если смешать «Во все тяжкие» с «Ликвидацией» и позвать на главную роль Гармаша

У проекта до сих пор высокий рейтинг 8,3.

Хитами НТВ можно назвать немало сериалов. В основном, это процедуралы, которые идут в эфире не один сезон.

Но все равно лидеры топов постоянно меняются. К примеру, 10 лет назад на НТВ был популярен проект, которого сейчас нет в сетке вещания. Но те, кто пересматривает его в Сети, считают, что картина ни капли не устарела. И речь про «Ленинград 46».

Сюжет сериала «Ленинград 46»

Город только начинает залечивать раны после страшной блокады. В это неспокойное время ленинградская милиция ведёт сложную борьбу с разгулявшейся преступностью. Во время одной из операций погибает майор Кузьмин, руководивший отделом по борьбе с бандитизмом. Его подчинённые клянутся найти убийц. Главным врагом оказывается жестокая банда Вити Музыканта.

Опытный оперативник Ребров решает пойти на риск. Он внедряется в преступную группировку Музыканта, чтобы уничтожить её изнутри.

Однако со временем его внимание переключается на другую фигуру. Это подельник главаря по имени Данилов. Когда-то он был учителем литературы, но война перевернула его жизнь. Он прошёл плен, штрафбат, потерял семью и надежду. Теперь этот сломленный человек связался с миром криминала, став ключевой целью для Реброва.

Отзывы о сериале «Ленинград 46»

Лента «Ленинград 46» в год выхода произвела фурор и до сих пор сохраняет рейтинг в 8,3. Одни зрители в Сети скептически описывали ее как фильм о «советском Чикаго», другие восторженно сравнивали с «Во все тяжкие», ведь главный герой — тоже учитель, который в итоге становится главарем банды. В любом случае гангстерская эстетика действительно ощущалась в ленте.

«Хороший сериал. В целом обстановка послевоенного Ленинграда создана вполне реалистично. Гармаш конечно в роли питерского учителя не совпадает, типаж не тот», «Не хуже "Ликвидации". Точно интереснее», «Отличный сериал, прямо один из крайне немногих смотрибельных российских "исторических" ментовско-бандитских многосериек, с удовольствием и сейчас смотрю, не устарел», — пишут комментаторы.

В год своего выхода проект собрал несколько престижных наград, став одним из лучших сериалов. А исполнитель главной роли Сергей Гармаш забрал персональный приз от Ассоциации продюсеров кино и телевидения, разделив первое место с Константином Хабенским, снявшимся в тот год в первом «Методе».

