10 из 10 и лучший фильм 2025 года: посмотрела «Хищника: Планета смерти» и хочу стереть память, чтобы увидеть это еще раз

Я наконец посмотрела «Хищника: Планета смерти» в нормальном качестве — включила и просто залипла. Это не просто удачный фильм по франшизе, а мое личное открытие 2025 года.
И да, при моей работе на портале о кино, где через меня проходят почти все новинки, такое случается редко. Чтобы прям в самое сердечко.
Неожиданно бодрый и дерзкий
Фильм очень динамичный. Без провисов, без пустых сцен. Новый Хищник быстрый, резкий, шустрый — и совсем не похож на неуклюжих и жестоких верзил из прошлых частей.
Экшен здесь плотный и изобретательный, а главное — смелый. Охоты на людей почти нет, оружия минимум, никакой привычной маски. Только меч и постоянное движение вперед. Франшизу явно встряхнули — и это пошло ей на пользу.
Хищник с характером
Самое интересное — персонаж. Этот Хищник грубый, самоуверенный, с зашкаливающей гордыней. Но за жесткостью читаются ярость, уязвимость и даже страх. Диалоги работают на образ, а не просто заполняют паузы.
Это редкий случай, когда инопланетный охотник ощущается живым существом, а не функцией. А еще тут есть юмор! Много смешных моментов, которые меня реально удивили.
Химия, которая неожиданно работает
Фаннинг здесь не «болтливый напарник». Она играет тонко: где-то манипулирует, где-то заискивает, где-то по-человечески ломается. В паре с ней даже дубовый напарник начинает раскрываться. За экшеном проступает история о признании, одиночестве и навязанных ожиданиях — аккуратно, без морализаторства.
Это смелый, свежий и очень живой фильм. Для меня — 10 из 10. И да, именно таким и должен быть современный «Хищник». С нетерпением жду продолжения и советую киноленту всем знакомым. Пусть тоже проведут 2 часа с пользой.
