10 из 10 и лучший фильм 2025 года: посмотрела «Хищника: Планета смерти» и хочу стереть память, чтобы увидеть это еще раз

Даже не вспомню, какой фильм оказал на меня такое впечатление за последние 12 месяцев.

Я наконец посмотрела «Хищника: Планета смерти» в нормальном качестве — включила и просто залипла. Это не просто удачный фильм по франшизе, а мое личное открытие 2025 года.

И да, при моей работе на портале о кино, где через меня проходят почти все новинки, такое случается редко. Чтобы прям в самое сердечко.

Неожиданно бодрый и дерзкий

Фильм очень динамичный. Без провисов, без пустых сцен. Новый Хищник быстрый, резкий, шустрый — и совсем не похож на неуклюжих и жестоких верзил из прошлых частей.

Экшен здесь плотный и изобретательный, а главное — смелый. Охоты на людей почти нет, оружия минимум, никакой привычной маски. Только меч и постоянное движение вперед. Франшизу явно встряхнули — и это пошло ей на пользу.

Хищник с характером

Самое интересное — персонаж. Этот Хищник грубый, самоуверенный, с зашкаливающей гордыней. Но за жесткостью читаются ярость, уязвимость и даже страх. Диалоги работают на образ, а не просто заполняют паузы.

Это редкий случай, когда инопланетный охотник ощущается живым существом, а не функцией. А еще тут есть юмор! Много смешных моментов, которые меня реально удивили.

Химия, которая неожиданно работает

Фаннинг здесь не «болтливый напарник». Она играет тонко: где-то манипулирует, где-то заискивает, где-то по-человечески ломается. В паре с ней даже дубовый напарник начинает раскрываться. За экшеном проступает история о признании, одиночестве и навязанных ожиданиях — аккуратно, без морализаторства.

Это смелый, свежий и очень живой фильм. Для меня — 10 из 10. И да, именно таким и должен быть современный «Хищник». С нетерпением жду продолжения и советую киноленту всем знакомым. Пусть тоже проведут 2 часа с пользой.

Ранее портал «Киноафиша» писал реальную историю Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника».