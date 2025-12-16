Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 10 из 10 и лучший фильм 2025 года: посмотрела «Хищника: Планета смерти» и хочу стереть память, чтобы увидеть это еще раз

10 из 10 и лучший фильм 2025 года: посмотрела «Хищника: Планета смерти» и хочу стереть память, чтобы увидеть это еще раз

16 декабря 2025 19:35
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Даже не вспомню, какой фильм оказал на меня такое впечатление за последние 12 месяцев.

Я наконец посмотрела «Хищника: Планета смерти» в нормальном качестве — включила и просто залипла. Это не просто удачный фильм по франшизе, а мое личное открытие 2025 года.

И да, при моей работе на портале о кино, где через меня проходят почти все новинки, такое случается редко. Чтобы прям в самое сердечко.

Неожиданно бодрый и дерзкий

Фильм очень динамичный. Без провисов, без пустых сцен. Новый Хищник быстрый, резкий, шустрый — и совсем не похож на неуклюжих и жестоких верзил из прошлых частей.

Экшен здесь плотный и изобретательный, а главное — смелый. Охоты на людей почти нет, оружия минимум, никакой привычной маски. Только меч и постоянное движение вперед. Франшизу явно встряхнули — и это пошло ей на пользу.

Хищник с характером

Самое интересное — персонаж. Этот Хищник грубый, самоуверенный, с зашкаливающей гордыней. Но за жесткостью читаются ярость, уязвимость и даже страх. Диалоги работают на образ, а не просто заполняют паузы.

Это редкий случай, когда инопланетный охотник ощущается живым существом, а не функцией. А еще тут есть юмор! Много смешных моментов, которые меня реально удивили.

Химия, которая неожиданно работает

Фаннинг здесь не «болтливый напарник». Она играет тонко: где-то манипулирует, где-то заискивает, где-то по-человечески ломается. В паре с ней даже дубовый напарник начинает раскрываться. За экшеном проступает история о признании, одиночестве и навязанных ожиданиях — аккуратно, без морализаторства.

Это смелый, свежий и очень живой фильм. Для меня — 10 из 10. И да, именно таким и должен быть современный «Хищник». С нетерпением жду продолжения и советую киноленту всем знакомым. Пусть тоже проведут 2 часа с пользой.

Ранее портал «Киноафиша» писал реальную историю Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника».

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы Читать дальше 17 декабря 2025
Эльф, человек, полукровка? Толкин четко объяснил, кем по происхождению был сын Арвен и Арагорна Эльф, человек, полукровка? Толкин четко объяснил, кем по происхождению был сын Арвен и Арагорна Читать дальше 16 декабря 2025
Главными в «Аватаре 3» будут не новички: как старые персонажи перевернут всю франшизу Главными в «Аватаре 3» будут не новички: как старые персонажи перевернут всю франшизу Читать дальше 16 декабря 2025
Связь «Добро пожаловать в Дерри» с «Оно» раскрыли в финале: Пеннивайз все знал про будущее этой героини Связь «Добро пожаловать в Дерри» с «Оно» раскрыли в финале: Пеннивайз все знал про будущее этой героини Читать дальше 16 декабря 2025
«Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes «Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes Читать дальше 16 декабря 2025
Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе? Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе? Читать дальше 16 декабря 2025
Два крутейших триллера 2025 года для тех, которые держат в напряжении до самого финала: идеально для вечера декабря Два крутейших триллера 2025 года для тех, которые держат в напряжении до самого финала: идеально для вечера декабря Читать дальше 16 декабря 2025
Трейлер «Судного дня» еще не вышел, но уже взбудоражил зрителей: переживаний ровно на 1 минуту 25 секунд Трейлер «Судного дня» еще не вышел, но уже взбудоражил зрителей: переживаний ровно на 1 минуту 25 секунд Читать дальше 16 декабря 2025
Посмотрели и не можете забыть «Черный телефон 2»? Вот еще 4 триллера, которые доводят до мурашек без всяких скримеров Посмотрели и не можете забыть «Черный телефон 2»? Вот еще 4 триллера, которые доводят до мурашек без всяких скримеров Читать дальше 16 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше