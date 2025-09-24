Collider составил список из 10 недооцененных фильмов ужасов: в 2000-е умели по-настоящему пугать

Collider составил топ-10 ужастиков, прошедших мимо массового внимания. Одни провалились в прокате, другие не впечатлили критиков.
Но у каждого есть свой «сюрприз» — скрытая ценность, которая делает эти картины достойными второго шанса.
«Пятница 13-е» (2009)
Зрители ожидали банальный ремейк, но фильм удивил тем, как бережно воспроизвёл дух оригинала: атмосфера лагеря, напряжение и Джейсон во всей мощи. IMDb — 5.5.
«Руины» (2008)
Классический сеттинг «туристы в опасности» превратился в сюрприз: главным врагом стала разумная растительность. Необычный антагонист и телесный ужас выделяют фильм. IMDb — 5.9.
«Посланники» (2007)
Типичный «дом с призраками» неожиданно подан в холодной визуальной стилистике братьев Пан. Акцент на атмосфере и тишине создаёт сюрприз для зрителей, ждавших стандартных скримеров. IMDb — 5.3.
«Слизняк» (2006)
Дебют Джеймса Ганна оказался неожиданным: ужастик в стиле 80-х с инопланетным паразитом и гротескным юмором. Вышло нечто одновременно отвратительное и весёлое. IMDb — 6.5.
«Шесть демонов Эмили Роуз» (2005)
Фильм обещал очередной экзорцизм, но превратился в судебную драму с дискуссией о границе науки и веры. Удивительное смешение жанров. IMDb — 6.7.
«Злоумышленник» (2003)
Казалось бы, дешёвый слэшер. Но минимализм и атмосфера сделали его особенным: при бюджете почти на уровне студенческого проекта фильм сумел напугать. IMDb — 5.0.
«Темнота наступает» (2003)
Сюжет о «зубной фее» выглядит нелепо, но именно простота легенды берет за душу. Страх темноты сработал универсально, напоминая о детских кошмарах. IMDb — 5.0.
«Псы-воины» (2002)
Оборотни и армейцы? Звучит как трэш. Но фильм удивил качественными практическими эффектами, харизмой персонажей и энергией экшна. IMDb — 6.8.
«Порок» (2001)
Дебют Билла Пэкстона стал неожиданным успехом: вместо дешёвого хоррора зрители получили мрачную философскую притчу о грани между верой и безумием. IMDb — 7.2.
«Что скрывает ложь» (2000)
От Земекиса ждали драмы, а он снял изящный хоррор. Сюрприз в том, что история о брачных тайнах превратилась в жуткую мистику с настоящими привидениями. IMDb — 6.6.
