Второй сезон этого сериала Netflix смотрят даже те, кто всегда морщился от комедий о любви: тот случай, когда новые серии не хуже старых

Netflix запустил второй сезон сериала «Никто этого не хочет», и зрители снова залипают — буквально.
История о подкастершe Джоанне (Кристен Белл) и раввине Ноа (Адам Броди) оказалась одной из самых человечных и трезвых комедий о любви последних лет.
Никаких сахарных поцелуев под дождём — только остроумные диалоги, сложные чувства и честный взгляд на то, что происходит после хэппи-энда.
Как живут влюблённые после титров
Первый сезон заканчивался романтической победой — Джоанна и Ноа преодолели свои разногласия и сошлись.
Во втором всё сложнее: герои пытаются ужиться в одной квартире, балансируют между карьерой и отношениями и сталкиваются с самыми прозаичными, но болезненными ситуациями.
Уютная и взрослая романтика
Создательница сериала Эрин Фостер не делает вид, что знает рецепт идеальной любви. Зато она способна показать реальные чувства.
Сериал не боится быть смешным и серьёзным одновременно — именно поэтому зрители называют его «самой честной романтической комедией Netflix».
Химия, которую невозможно сыграть
Главный секрет успеха — дуэт Белл и Броди. Их герои разные по мировоззрению, но одинаково обаятельные, и смотреть, как они спорят, мирятся и снова спорят, — всё равно что подслушивать знакомую пару, только с куда более острыми репликами.
Второстепенные персонажи получили больше экранного времени, а приглашённые звёзды вроде Лейтон Мистер и Ариана Моайеда добавили сериалу искры.
Почему второй сезон лучше первого
Сериал не пытается удивить — он растёт. У персонажей появляются новые страхи, у зрителя — ощущение, что он живёт вместе с ними.
Второй сезон стал глубже, тоньше и чуть грустнее, но от этого ещё теплее. И да, его действительно невозможно выключить — даже если вы уверены, что «ромкомы» не для вас.
