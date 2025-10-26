Меню
Второй сезон этого сериала Netflix смотрят даже те, кто всегда морщился от комедий о любви: тот случай, когда новые серии не хуже старых

26 октября 2025 08:56
«Никто этого не хочет»

«Никто этого не хочет» вернулся — и доказал, что ромкомы могут быть умными, ироничными и до боли узнаваемыми.

Netflix запустил второй сезон сериала «Никто этого не хочет», и зрители снова залипают — буквально.

История о подкастершe Джоанне (Кристен Белл) и раввине Ноа (Адам Броди) оказалась одной из самых человечных и трезвых комедий о любви последних лет.

Никаких сахарных поцелуев под дождём — только остроумные диалоги, сложные чувства и честный взгляд на то, что происходит после хэппи-энда.

Как живут влюблённые после титров

Первый сезон заканчивался романтической победой — Джоанна и Ноа преодолели свои разногласия и сошлись.

Во втором всё сложнее: герои пытаются ужиться в одной квартире, балансируют между карьерой и отношениями и сталкиваются с самыми прозаичными, но болезненными ситуациями.

Уютная и взрослая романтика

Создательница сериала Эрин Фостер не делает вид, что знает рецепт идеальной любви. Зато она способна показать реальные чувства.

Сериал не боится быть смешным и серьёзным одновременно — именно поэтому зрители называют его «самой честной романтической комедией Netflix».

Химия, которую невозможно сыграть

Главный секрет успеха — дуэт Белл и Броди. Их герои разные по мировоззрению, но одинаково обаятельные, и смотреть, как они спорят, мирятся и снова спорят, — всё равно что подслушивать знакомую пару, только с куда более острыми репликами.

Второстепенные персонажи получили больше экранного времени, а приглашённые звёзды вроде Лейтон Мистер и Ариана Моайеда добавили сериалу искры.

Почему второй сезон лучше первого

Сериал не пытается удивить — он растёт. У персонажей появляются новые страхи, у зрителя — ощущение, что он живёт вместе с ними.

Второй сезон стал глубже, тоньше и чуть грустнее, но от этого ещё теплее. И да, его действительно невозможно выключить — даже если вы уверены, что «ромкомы» не для вас.

Также прочитайте: На Netflix и не только: 3 детективных сериала, которые невозможно выключить даже ради сна

Фото: Кадр из сериала «Никто этого не хочет»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
