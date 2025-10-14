За 10 дней — 2 000 000 зрителей: «Камбэк» с Петровым-бомжом по кличке Компот побил рекорд «Короля и Шута»

Меню
14 октября 2025 19:35
Кадр из сериала «Камбэк»

Такого ажиотажа давно не было.

Сериал «Камбэк» с Александром Петровым установил новый рекорд просмотров — всего десять дней понадобилось, чтобы проект собрал аудиторию в два миллиона зрителей.

Темп, которого не достигал ни один отечественный сериал за последние годы: прошлому лидеру, «Королю и Шуту», на это потребовалось пятнадцать.

Рекорд без раскрутки

Интересно, что «Камбэк» не сопровождался громкой промо-кампанией. Дата выхода стала известна всего за девять дней до премьеры, а полноценный трейлер показали лишь за сутки. Ни интервью, ни массированной рекламы — и при этом мощный старт, о котором теперь говорят во всей индустрии.

Почему сработало

Успех на Кинопоиске объясняется сочетанием ностальгии по нулевым, узнаваемых образов и актёрской работы Александра Петрова. Его герой — человек, потерявший всё, но не утративший внутреннюю энергию, и именно эта простота оказалась ближе зрителю, чем вылизанные миры дорогих костюмных драм.

О чем сериал

Действие происходит в Нижнем Новгороде в 2004 году. Мужчина с потерей памяти очнулся в больнице и с тех пор скитается по городу, живя подачками и ночуя где придётся. Несмотря на нищету, он остаётся человеком с достоинством.

Школьники прозвали его Компотом — за любовь к напитку из столовой, где его подкармливает добрая повариха. Когда друзья решают помочь ему вспомнить прошлое, начинается история о поиске себя и второго шанса.

Кадр из сериала «Камбэк»

Итог

Пока вышло только три серии из восьми, но проект уже стал примером того, как искренний тон и узнаваемая эпоха способны превратить тихий релиз в масштабное событие. Рекорды не всегда делают громкие премьеры — иногда их ставит история, в которую просто поверили зрители.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Петров так гордится ролью бомжа в «Камбэке».

Фото: Кадр из сериала «Камбэк»
Екатерина Адамова
