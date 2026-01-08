Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 1 кружка, 3 ингредиента и 4 минуты в микроволновке: как Карамелька из «Трех котов» учит готовить самый уютный кекс зимы

1 кружка, 3 ингредиента и 4 минуты в микроволновке: как Карамелька из «Трех котов» учит готовить самый уютный кекс зимы

8 января 2026 14:44
Кадр из сериала «Три кота»

Такой рецепт осилит даже школьник.

Новогодние каникулы подходят к концу, но впереди еще несколько тихих дней, когда можно никуда не спешить и просто побыть вместе. Именно для такого настроения на официальной странице «Трех котов» во «ВКонтакте» когда-то появился уютный рецепт от Карамельки.

Он простой, быстрый и идеально подходит для готовки с детьми. Такой кекс можно сделать буквально за несколько минут, не включая духовку.

Что предлагает Карамелька

Идея рецепта — показать, что вкусный десерт не требует сложных ингредиентов и долгой готовки. Все делается в обычной кружке и отправляется в микроволновку. Ребенок может сам размешать тесто и наблюдать, как оно поднимается. Это не просто еда, а маленький зимний ритуал.

Ингредиенты

Для кекса Карамелька советует взять совсем немного продуктов:

  • Половинку банана
  • Один яичный белок
  • Овсяную муку — 30 граммов
  • Мед — около 50 граммов (по желанию)
  • Разрыхлитель — половину чайной ложки
  • Молотую корицу — примерно треть чайной ложки (по желанию)

Все это обычно есть на кухне, даже после праздников.

Как приготовить

Сначала мед смешивают с яичным белком и взбивают вилкой до легкой пены. Затем добавляют муку, разрыхлитель и корицу, а в конце кладут кусочки банана. Массу аккуратно перемешивают и ставят в микроволновку на четыре минуты. Получается мягкий, ароматный кекс, который можно украсить фруктами и подать со сметаной или сливками.

Почему это так нравится зимой

Этот рецепт идеально ложится в атмосферу каникул. Он не требует усилий, но дарит ощущение уюта и маленького праздника. Когда за окном зима, а впереди еще пара свободных дней, такие простые радости запоминаются лучше всего.

Читайте также: Из мандаринов Мама-Кошка делает простой и вкусный десерт: Коржик, Карамелька и Компот его обожают — попробуйте и вы

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из мандаринов Мама-Кошка делает простой и вкусный десерт: Коржик, Карамелька и Компот его обожают — попробуйте и вы Из мандаринов Мама-Кошка делает простой и вкусный десерт: Коржик, Карамелька и Компот его обожают — попробуйте и вы Читать дальше 5 января 2026
262 345 152 просмотра и ни одного случайного клика: почему серию «Маши и Медведя» «С любимыми не расставайтесь» пересматривают годами 262 345 152 просмотра и ни одного случайного клика: почему серию «Маши и Медведя» «С любимыми не расставайтесь» пересматривают годами Читать дальше 8 января 2026
Большой дом, отдых на курорте и собственное кафе: пока дети смотрят «Трех котов», взрослые ломают голову, кто же там за все платит Большой дом, отдых на курорте и собственное кафе: пока дети смотрят «Трех котов», взрослые ломают голову, кто же там за все платит Читать дальше 6 января 2026
Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики Читать дальше 9 января 2026
В кадре Петров и Снигирь, да и маньяк опять настоящий: что известно о сериале «После Фишера. Инквизитор» — снова трупы и расследования В кадре Петров и Снигирь, да и маньяк опять настоящий: что известно о сериале «После Фишера. Инквизитор» — снова трупы и расследования Читать дальше 8 января 2026
«Фишер», «Дети перемен», «Олдскул» и не только: 5 сериалов 2026 года, которые зрители ждут сильнее любых новинок «Фишер», «Дети перемен», «Олдскул» и не только: 5 сериалов 2026 года, которые зрители ждут сильнее любых новинок Читать дальше 8 января 2026
Новогодние выходные почти закончились — самое время вспомнить, когда выходит «История игрушек 5»: вот точная дата Новогодние выходные почти закончились — самое время вспомнить, когда выходит «История игрушек 5»: вот точная дата Читать дальше 8 января 2026
Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке Читать дальше 7 января 2026
Сразу 4 серии «Нашего спецназа» в один день: Пятый канал покажет спецвыпуски хита, снятые в Калининграде Сразу 4 серии «Нашего спецназа» в один день: Пятый канал покажет спецвыпуски хита, снятые в Калининграде Читать дальше 7 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше