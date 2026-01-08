1 кружка, 3 ингредиента и 4 минуты в микроволновке: как Карамелька из «Трех котов» учит готовить самый уютный кекс зимы

Новогодние каникулы подходят к концу, но впереди еще несколько тихих дней, когда можно никуда не спешить и просто побыть вместе. Именно для такого настроения на официальной странице «Трех котов» во «ВКонтакте» когда-то появился уютный рецепт от Карамельки.

Он простой, быстрый и идеально подходит для готовки с детьми. Такой кекс можно сделать буквально за несколько минут, не включая духовку.

Что предлагает Карамелька

Идея рецепта — показать, что вкусный десерт не требует сложных ингредиентов и долгой готовки. Все делается в обычной кружке и отправляется в микроволновку. Ребенок может сам размешать тесто и наблюдать, как оно поднимается. Это не просто еда, а маленький зимний ритуал.

Ингредиенты

Для кекса Карамелька советует взять совсем немного продуктов:

Половинку банана

Один яичный белок

Овсяную муку — 30 граммов

Мед — около 50 граммов (по желанию)

Разрыхлитель — половину чайной ложки

Молотую корицу — примерно треть чайной ложки (по желанию)

Все это обычно есть на кухне, даже после праздников.

Как приготовить

Сначала мед смешивают с яичным белком и взбивают вилкой до легкой пены. Затем добавляют муку, разрыхлитель и корицу, а в конце кладут кусочки банана. Массу аккуратно перемешивают и ставят в микроволновку на четыре минуты. Получается мягкий, ароматный кекс, который можно украсить фруктами и подать со сметаной или сливками.

Почему это так нравится зимой

Этот рецепт идеально ложится в атмосферу каникул. Он не требует усилий, но дарит ощущение уюта и маленького праздника. Когда за окном зима, а впереди еще пара свободных дней, такие простые радости запоминаются лучше всего.

