1 декабря на НТВ стартуют сразу два сериала о врачах: в одном спасают людей, во втором — разрушают представления о медицине

Два премьерных проекта выходят в один вечер — и показывают медицину с противоположных сторон: от ежедневных вызовов «скорой» до теневой клиники, где решения стоят дороже совести.

Вечер 1 декабря на НТВ станет событийным: канал запускает 8 сезон «Скорой помощи» и телепремьеру сериала «Хирург». Оба проекта — о врачах, но как будто из разных миров.

Один — про тех, кто приезжает в критические минуты, другой — про элитную клинику, где под этикой скрываются незконные сделки.

«Скорая помощь 8»: борьба за подстанцию и жизни пациентов

В восьмом сезоне Константин Кулыгин вновь оказывается в центре событий — теперь уже в роли главврача. Но вместо спокойного кабинета его ждёт угроза закрытия подстанции: землю забирает жесткий бизнесмен Игнатов.

Гоша Куценко говорит:

«Кулыгин остаётся честным доктором-фанатиком, который не может жить без своего дела».

На сменах тоже спокойно не будет. Команда выезжает к раненому из арбалета, спасает мастера по изготовлению ножей, помогает подросткам после удара током и ищет причины аллергии у незрячего пациента.

Есть и бытовые линии: Ушаков мучительно думает об ипотеке, Ломагин переживает внезапную славу после выхода книги.

«Хирург»: элитная клиника, где помощь — не всегда спасение

Второй премьерный проект показывает медицину под другим углом. Здесь действия разворачиваются в закрытой клинике, где под фасадом идеального сервиса работает теневая схема пересадки органов.

В профессиональную ловушку попадают сразу несколько героев: талантливый хирург, решившийся на нарушение закона ради прогресса; его аспирантка, которая слишком доверяет наставнику; и журналистка, ждущая донорский орган.

Все они одновременно участники и заложники этой системы.

Главные роли исполняют Сергей Гилев, Вильма Кутавичюте, Ростислав Бершауэр и Мария Мацель.

Режиссёр Илья Ермолов выстраивает историю как моральный конфликт, где невозможно остаться абсолютно правым.

Оба проекта стартуют 1 декабря — сначала «Скорая помощь» в 20:00, затем «Хирург» в 23:15.

