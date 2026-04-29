1 800 000 зрителей уже посмотрели и ждут вторую часть: что покажут в «Твоё сердце будет разбито 2»

Подростковая мелодрама «Твоё сердце будет разбито», стартовавшая в прокате в последних числах марта, до сих пор удерживает статус одного из лидеров этого сезона. Благодаря внушительным кассовым сборам продюсеры уже официально подтвердили работу над фильмом по второй книге дилогии Анны Джейн. Этот роман носит название «По осколкам твоего сердца».

На сегодняшний день картину успели оценить более 1,8 миллиона зрителей, а её общая выручка перевалила за 860 миллионов рублей. Такой старт можно смело назвать настоящим прорывом для отечественного молодёжного кино.

В первой части зрителям показали историю школьницы Полины и загадочного юноши по кличке Барс. Их знакомство было похоже на бессмысленный розыгрыш, но быстро превратилось в глубокую взаимную симпатию.

В продолжении создателей ждёт развитие уже знакомой линии: более детальное раскрытие персонажей, новые препятствия и острые сюжетные повороты, давно полюбившиеся фанатам книжной серии. Хочется верить, что сиквел сохранит тот же эмоциональный накал и соберёт в залах не меньше поклонников, чем первая лента.