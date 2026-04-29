Меню
Русский English
Отмена
1 800 000 зрителей уже посмотрели и ждут вторую часть: что покажут в «Твоё сердце будет разбито 2»

29 апреля 2026 08:00
Кадр из фильма «Твоё сердце будет разбито» (2025)

Сиквелу дали зеленый свет.

Подростковая мелодрама «Твоё сердце будет разбито», стартовавшая в прокате в последних числах марта, до сих пор удерживает статус одного из лидеров этого сезона. Благодаря внушительным кассовым сборам продюсеры уже официально подтвердили работу над фильмом по второй книге дилогии Анны Джейн. Этот роман носит название «По осколкам твоего сердца».

На сегодняшний день картину успели оценить более 1,8 миллиона зрителей, а её общая выручка перевалила за 860 миллионов рублей. Такой старт можно смело назвать настоящим прорывом для отечественного молодёжного кино.

В первой части зрителям показали историю школьницы Полины и загадочного юноши по кличке Барс. Их знакомство было похоже на бессмысленный розыгрыш, но быстро превратилось в глубокую взаимную симпатию.

В продолжении создателей ждёт развитие уже знакомой линии: более детальное раскрытие персонажей, новые препятствия и острые сюжетные повороты, давно полюбившиеся фанатам книжной серии. Хочется верить, что сиквел сохранит тот же эмоциональный накал и соберёт в залах не меньше поклонников, чем первая лента.

Фото: Кадр из фильма «Твоё сердце будет разбито» (2026)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше