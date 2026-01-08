1 051 374 просмотра за 19 часов: Netflix открыла завесу над проектами 2026 года — от «Острых козырьков» до «Ван Писа» (видео)

Netflix, которому в 2026-м исполнится десять лет, решил напомнить о себе громко и сразу. Стриминг опубликовал большой тизер, в котором собрал почти все свои будущие хиты — от «Острых козырьков» до «Ван Писа».

Ролик уже активно обсуждают фанаты, потому что по нему видно: компания делает ставку не на эксперименты, а на проверенные бренды, которые умеют удерживать внимание годами. 1 051 374 просмотра за 19 часов — это уже не шутки.

«Острые козырьки» возвращаются и это уже кино

Самым заметным моментом тизера стал фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек». Это не новый сезон, а полноценное продолжение культовой истории семьи Шелби в формате большого кино. Для Netflix это важный шаг — сериал окончательно переходит в статус франшизы, которая должна жить и за пределами телевидения.

В ролике показали и вторые сезоны «Ван Писа», «Джентльменов» и «Аватара: Легенда об Аанге». Все три проекта стали для Netflix редкими случаями, когда фанаты оригиналов остались довольны экранизациями. Поэтому продолжения в 2026 году выглядят логичным и очень прибыльным решением.

Романы, аферы и глянцевые драмы

Среди подтвержденных новинок — новые сезоны «Эмили в Париже», «Бриджертонов» и «Люпина». Это та самая часть каталога Netflix, которая стабильно собирает миллионы просмотров, особенно в праздники и длинные выходные. Зрителям явно снова готовят романтику, интриги и красивые декорации.

Netflix также пообещал проекты, которые пока держат в секрете. Среди них — «Городок» от продюсеров братьев Дафферов, а также новые сезоны «Дней Сакамото», Devil May Cry и третья «Энола Холмс». Судя по тизеру, 2026 год станет для сервиса не годом паузы, а годом максимально громких возвращений.

