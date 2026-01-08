Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 1 051 374 просмотра за 19 часов: Netflix открыла завесу над проектами 2026 года — от «Острых козырьков» до «Ван Писа» (видео)

1 051 374 просмотра за 19 часов: Netflix открыла завесу над проектами 2026 года — от «Острых козырьков» до «Ван Писа» (видео)

8 января 2026 16:11
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Среди подтвержденных новинок — новые сезоны «Эмили в Париже», «Бриджертонов» и «Люпина».

Netflix, которому в 2026-м исполнится десять лет, решил напомнить о себе громко и сразу. Стриминг опубликовал большой тизер, в котором собрал почти все свои будущие хиты — от «Острых козырьков» до «Ван Писа».

Ролик уже активно обсуждают фанаты, потому что по нему видно: компания делает ставку не на эксперименты, а на проверенные бренды, которые умеют удерживать внимание годами. 1 051 374 просмотра за 19 часов — это уже не шутки.

«Острые козырьки» возвращаются и это уже кино

Самым заметным моментом тизера стал фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек». Это не новый сезон, а полноценное продолжение культовой истории семьи Шелби в формате большого кино. Для Netflix это важный шаг — сериал окончательно переходит в статус франшизы, которая должна жить и за пределами телевидения.

В ролике показали и вторые сезоны «Ван Писа», «Джентльменов» и «Аватара: Легенда об Аанге». Все три проекта стали для Netflix редкими случаями, когда фанаты оригиналов остались довольны экранизациями. Поэтому продолжения в 2026 году выглядят логичным и очень прибыльным решением.

Романы, аферы и глянцевые драмы

Среди подтвержденных новинок — новые сезоны «Эмили в Париже», «Бриджертонов» и «Люпина». Это та самая часть каталога Netflix, которая стабильно собирает миллионы просмотров, особенно в праздники и длинные выходные. Зрителям явно снова готовят романтику, интриги и красивые декорации.

Netflix также пообещал проекты, которые пока держат в секрете. Среди них — «Городок» от продюсеров братьев Дафферов, а также новые сезоны «Дней Сакамото», Devil May Cry и третья «Энола Холмс». Судя по тизеру, 2026 год станет для сервиса не годом паузы, а годом максимально громких возвращений.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы «Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы Читать дальше 8 января 2026
HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов» HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов» Читать дальше 8 января 2026
В кадре Петров и Снигирь, да и маньяк опять настоящий: что известно о сериале «После Фишера. Инквизитор» — снова трупы и расследования В кадре Петров и Снигирь, да и маньяк опять настоящий: что известно о сериале «После Фишера. Инквизитор» — снова трупы и расследования Читать дальше 8 января 2026
95 % на Rotten Tomatoes и 92 балла на Metacritic: 2 сезон «Питта» выходит 8 января, но критики уже посмотрели — вот его плюсы и минусы 95 % на Rotten Tomatoes и 92 балла на Metacritic: 2 сезон «Питта» выходит 8 января, но критики уже посмотрели — вот его плюсы и минусы Читать дальше 8 января 2026
«Фишер», «Дети перемен», «Олдскул» и не только: 5 сериалов 2026 года, которые зрители ждут сильнее любых новинок «Фишер», «Дети перемен», «Олдскул» и не только: 5 сериалов 2026 года, которые зрители ждут сильнее любых новинок Читать дальше 8 января 2026
Новогодние выходные почти закончились — самое время вспомнить, когда выходит «История игрушек 5»: вот точная дата Новогодние выходные почти закончились — самое время вспомнить, когда выходит «История игрушек 5»: вот точная дата Читать дальше 8 января 2026
Если вам было мало «Очень странных дел», готовьтесь: новый сериал «Район» от Netflix про старость и мистику выйдет в 2026 году Если вам было мало «Очень странных дел», готовьтесь: новый сериал «Район» от Netflix про старость и мистику выйдет в 2026 году Читать дальше 8 января 2026
Этому сериалу от Netflix уже мрачно обещают провал: а ведь там сюжет от Агаты Кристи и звезды из «Шерлока» и «Гарри Поттера» Этому сериалу от Netflix уже мрачно обещают провал: а ведь там сюжет от Агаты Кристи и звезды из «Шерлока» и «Гарри Поттера» Читать дальше 7 января 2026
У Матроскина и Шарика из нового «Простоквашино» были «прототипы»: «Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища» У Матроскина и Шарика из нового «Простоквашино» были «прототипы»: «Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища» Читать дальше 7 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше