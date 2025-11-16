1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон

Александр Петров вернется к роли бездомного в сериале «Камбэк». Первый сезон сериала оказался настолько успешным, что финал даже показали на большом экране — в некоторых кинотеатрах страны.

А вскоре появились закономерные новости о продолжении. И бомж Компот точно появится во втором «Камбэке».

Второй сезон «Камбэка»

Сериал «Камбэк» официально получил второй сезон. Создатели продолжат развивать судьбы всех ключевых персонажей. Но точная дата выхода эпизодов пока неизвестна.

Проект мгновенно покорил топ платформы «Кинопоиск». Последняя серия вышла 13 ноября, и в первый же день ее посмотрело миллион подписчиков. А за шесть недель трансляции аудитория «Камбэка» превысила четыре миллиона зрителей.

Финал сериала «Камбэк»

В финале «Камбэка» Компот находит свою старую квартиру и вспоминает прошлое. Оказывается, он работал на влиятельного бизнесмена и даже совершал заказные убийства. Именно он убил отца Риты из детдома — якобы за кражу банковских средств.

Но главное предательство совершил его напарник Дрон. Он увел жену Компота, похитил крупную сумму и выстрелил герою в голову, что стало причиной потери памяти. Когда Оксана видит фотографию бывшего мужа в газете, Дрон решает устранить опасного свидетеля.

Финал завершается напряженной перестрелкой. Дети помогают Компоту обезвредить предателя. Герой готов был отпустить Дрона, но в этот момент тому звонит Оксана.

Осознав масштаб измены, Компот несколько раз стреляет. Создатели оставили зрителей в неведении — выжил ли Дрон, станет известно только в новом сезоне.

В финальных сценах Компот, по всей видимости, забирает Риту из детского дома. Они вместе уезжают в неизвестном направлении, чтобы начать новую жизнь в безопасности. А школьники дают слово хранить все тайны бывшего бомжа, ставшего для них настоящим героем.

