0% на Rotten Tomatoes — максимум удовольствия: фильмы, которые стыдно любить, но невозможно выключить

25 ноября 2025 19:06
Кадр из фильма «Один пропущенный звонок» (2008), «Лондонские поля» (2018), «Настоящее преступление» (2018)

Самые низкооценённые картины всё равно собирают свою аудиторию.

Кино с нулём на Rotten Tomatoes обычно лежит на полке «смотреть запрещено», но зрители всё равно возвращаются — то ради экшена, то ради абсурда, то ради той самой энергетики, которой не хватает стерильным хитам.

У всех этих фильмов есть одна общая черта: при всей критике они дают зрителю то, что большие релизы часто теряют — чистое развлечение. В этой подборке — шесть громких провалов, которые всё равно цепляют.

«Баллистика: Экс против Сивер» (2002)

Антонио Бандерас и Люси Лью вместо детективной игры устраивают пиротехнический марафон по всему Ванкуверу. Фильм ругали за отсутствие сюжета, но именно бешеный ритм сделал его культовым среди фанатов боевиков.

«Баллистика: Экс Против Сивер»

«Один пропущенный звонок» (2008)

Американский ремейк японского хоррора, где звонок фиксирует дату смерти. Да, здесь много шаблонов, но именно простота и прямолинейность превращают его в комфортный ужастик на вечер.

«Один пропущенный звонок»

«Кодекс Готти» (2017)

Джон Траволта в роли Джона Готти перетягивает на себя весь фильм. Критики его разгромили, а зрители назвали работу актёра «лучшим, что было в биографиях мафиози за последние годы».

«Кодекс Готти»

«Лондонские поля» (2018)

Амбер Херд играет женщину, видящую собственную гибель. Хаос в производстве оставил след, зато визуальный стиль и почти театральная подача делают фильм необычным нуаром для тех, кто любит странное кино.

«Лондонские поля»

«Ценный груз» (2016)

Брюс Уиллис в криминальном боевике про ограбление, которое идёт наперекосяк. Поставлено просто, но зрители ценят именно прямолинейность и отсутствие попыток казаться сложнее, чем есть.

«Ценный груз»

«Темное преступление» (2018)

Редкий мрачный проект с Джимом Керри. Польская тишина, тяжёлая атмосфера и история о писателе, чья книга становится основой преступления. Картина тяжёлая, но именно этим и манит.

«Настоящее преступление»

Иногда ноль процентов — не провал, а приглашение посмотреть кино вне правил. Не для сравнения с хитами, а ради того самого ощущения, когда смотришь и понимаешь: выключить невозможно.

Также прочитайте: «Франкенштейн» снова рвет чарты IMDb: 4 фильма дышат ему в спину — топ недели

Фото: Кадр из фильма «Баллистика: Экс против Сивер» (2002), «Один пропущенный звонок» (2008), «Кодекс Готти» (2017), «Лондонские поля» (2018), «Ценный груз» (2016), «Настоящее преступление» (2018)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
