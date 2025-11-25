0% на Rotten Tomatoes — максимум удовольствия: фильмы, которые стыдно любить, но невозможно выключить

Кино с нулём на Rotten Tomatoes обычно лежит на полке «смотреть запрещено», но зрители всё равно возвращаются — то ради экшена, то ради абсурда, то ради той самой энергетики, которой не хватает стерильным хитам.

У всех этих фильмов есть одна общая черта: при всей критике они дают зрителю то, что большие релизы часто теряют — чистое развлечение. В этой подборке — шесть громких провалов, которые всё равно цепляют.

«Баллистика: Экс против Сивер» (2002)

Антонио Бандерас и Люси Лью вместо детективной игры устраивают пиротехнический марафон по всему Ванкуверу. Фильм ругали за отсутствие сюжета, но именно бешеный ритм сделал его культовым среди фанатов боевиков.

«Один пропущенный звонок» (2008)

Американский ремейк японского хоррора, где звонок фиксирует дату смерти. Да, здесь много шаблонов, но именно простота и прямолинейность превращают его в комфортный ужастик на вечер.

«Кодекс Готти» (2017)

Джон Траволта в роли Джона Готти перетягивает на себя весь фильм. Критики его разгромили, а зрители назвали работу актёра «лучшим, что было в биографиях мафиози за последние годы».

«Лондонские поля» (2018)

Амбер Херд играет женщину, видящую собственную гибель. Хаос в производстве оставил след, зато визуальный стиль и почти театральная подача делают фильм необычным нуаром для тех, кто любит странное кино.

«Ценный груз» (2016)

Брюс Уиллис в криминальном боевике про ограбление, которое идёт наперекосяк. Поставлено просто, но зрители ценят именно прямолинейность и отсутствие попыток казаться сложнее, чем есть.

«Темное преступление» (2018)

Редкий мрачный проект с Джимом Керри. Польская тишина, тяжёлая атмосфера и история о писателе, чья книга становится основой преступления. Картина тяжёлая, но именно этим и манит.

Иногда ноль процентов — не провал, а приглашение посмотреть кино вне правил. Не для сравнения с хитами, а ради того самого ощущения, когда смотришь и понимаешь: выключить невозможно.

Также прочитайте: «Франкенштейн» снова рвет чарты IMDb: 4 фильма дышат ему в спину — топ недели