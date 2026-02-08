Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Копы в кино Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Аркалыке

Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Аркалыке

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Копы в кино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Torgai Cinema улица Байтурсынова, 15, 3 этаж ТРЦ «Torgai Plaza»
2D, RU
17:05 от 1400 ₸ 23:55 от 1400 ₸
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
«Поставили раком Голливуд»: изначально русский голос Шрэка не понравился DreamWorks – но сейчас это эталон
Криминальный авторитет посмотрел «Бригаду» и объяснил, что не так с главными героями: «Вы сыграли сказку»
2 минуты — и ты на крючке: 5 sci-fi сериалов Netflix, которые цепляют с первых кадров (и не отпускают до финала)
О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы
Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров
Десятилетиями момент со Штирлицем на кладбище считали досадным ляпом: и только сейчас раскрылся истинный смысл
Кто же на самом деле резидент Ювель во 2 сезоне «Художника»: предателя раскрыли — но зрители не верят
Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест)
Скучаю по Фоме, но «Невский» уже засмотрела до дыр: есть другой сериал — всего 8 серий, а Паламарчук там — тот еще кадр
Этот сериал в 2025 году просмотрели 9 500 000 000 минут: популярнее него был только «Питт»
«Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше