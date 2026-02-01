Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Аркалыке 23 февраля 2026

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 23 февраля 2026 в Аркалыке

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «GOAT: Мечтай по крупному»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Torgai Cinema улица Байтурсынова, 15, 3 этаж ТРЦ «Torgai Plaza»
2D, RU
15:50 от 1400 ₸
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Михалков обрушился с жесткой критикой на военную драму от Гая Ричи с оценкой в 7,9: «И это все на наши деньги»
Балабанов мечтал о съемках особенного фильма с Брюсом Уиллисом: режиссер собирался предложить звезде «Крепкого орешка» безумную роль
Звезды «Игры престолов» только зря вернулись: новинка со Старками «Проклятый рыцарь» набрала жалкие 38% на RT
Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест)
После финала «Фоллаута» фанатов мучают эти два вопроса: вокруг семьи Гуля слишком много секретов
Соскучились по «Сватам»? Вот еще 3 сериала о необычных семьях — точно будете хохотать перед экраном
Еще больший успех или разочарование для зрителей? Кинокритик предсказал, что ждет «Слово пацана 2»
У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки
Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу
От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все
3 мощных зарубежных сериала Netflix, которые вы наверняка пропустили: №2 оценят фанаты «Викингов» и «Спартака»
Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше