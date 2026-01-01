Меню
Киноафиша
Аркалык, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Левша
Расписание сеансов Левша, 2026 в Аркалыке
Расписание сеансов Левша, 2026 в Аркалыке
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Миллионы зрителей жаждут продолжения: когда покажут 5 серию «Рыцаря семи королевств»
Режиссер «Адмиралъ» и «Союза Спасения» взялся за историю Петра I: в главных ролях Бикович, Добронравов, но кто играет императора?
Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской
Угадайте русский фильм по его названию за границей: 6 вопросов со звездочкой — тест для самых пытливых
Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека
Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом?
«Очень странные дела» получат «скрытый сезон»: анимационный спин-офф сериала Netflix расскажет о «потерянной главе»
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта
Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой
Когда сил нет смотреть «мрачняк» — это идеал: всего 126 минут, а настроение поднимет на год вперед
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667