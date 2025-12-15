Меню
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Аркалыке

Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Torgai Cinema улица Байтурсынова, 15, 3 этаж ТРЦ «Torgai Plaza»
2D, RU
11:30 от 1400 ₸ 23:55 от 1400 ₸
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Сакура
Сакура
2024, Казахстан, драма, криминал
