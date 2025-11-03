Меню
Расписание сеансов Вурдалак, 2023 в Аркалыке
Как купить билеты на сеанс фильма «Вурдалак»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Torgai Cinema
улица Байтурсынова, 15, 3 этаж ТРЦ «Torgai Plaza»
2D, RU
23:55
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Бременские музыканты
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, приключения, комедия, семейный
Пчеловод
Отзывы
2024, США, триллер
Вурдалак
Отзывы
2023, Франция, драма, фэнтези, ужасы
Вака — заколдованный воин
Отзывы
2022, Китай, анимация
Тарантино приготовил для себя в «Убить Билла» важную роль: а в итоге погиб на экране за секунду и не попал даже в титры
5 причин, почему «Невский» лучше культовых советских хитов: «Следствие ведут ЗнаТоКи» и рядом не стояло
Когда в сериале «Сверхъестественное» появился Кастиэль: фанаты до сих пор помнят его первую фразу
Эту героиню «Ликвидации» звали совсем по-другому: скрытый смысл имени Норы поняли не все
Спилберг выбрал свой лучший фильм — и объяснение режиссера вызывает жгучее желание пересмотреть его заново
Не просто супергерои, а люди со своими слабостями и демонами: 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами
Не знаете, что включить на Netflix? Вот мультфильмы, которые зрители признали лучшими за всю историю
Фильм про Костомарова станет блокбастером и драмой одновременно: фигурист уже назвал актера, который может сыграть его лучше всех
Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд
За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра»
Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала
