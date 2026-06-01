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Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Алматы
24 июня 2026
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 24 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»?
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Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KZ
00:20
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KZ
00:20
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KZ
00:10
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KZ
00:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
00:10
от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza
г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KZ
00:10
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KZ
00:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KZ
00:20
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
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от
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