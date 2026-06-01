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Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Алматы
22 июня 2026
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 22 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»?
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Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
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