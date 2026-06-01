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Киноафиша Фильмы Авель Расписание сеансов Авель, 2026 в Алматы

Расписание сеансов Авель, 2026 в Алматы

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чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
11:55 от 15:55 от 18:10 от 20:30 от 21:20 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
10:20 от 12:40 от 15:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
11:40 от 15:50 от 19:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KZ
13:20 от 15:20 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
16:20 от 21:10 от
Иллюзион Maxima
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2D, KZ
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