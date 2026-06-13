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Киноафиша Фильмы Құт Расписание сеансов Құт, 2026 в Алматы 14 июня 2026

Расписание сеансов Құт, 14 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14
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Как купить билеты на сеанс фильма «Құт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
10:30 от 12:15 от 17:50 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
10:25 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
11:10 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
10:25 от 15:10 от 18:10 от
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