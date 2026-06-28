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Киноафиша Фильмы Папасының қызы Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Алматы 29 июня 2026

Расписание сеансов Папасының қызы, 29 июня 2026 в Алматы

Билеты
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Сегодня 28 Завтра 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:20 от 18:00 от 19:40 от 23:00 от
2D, KZ
10:20 от 12:00 от 13:40 от 15:20 от 17:00 от 18:40 от 22:00 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
18:20 от
2D, KZ
17:20 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
10:10 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
16:20 от 18:00 от 19:40 от 21:20 от 23:00 от 00:40 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
19:40 от
2D, KZ
12:30 от 18:40 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
10:20 от 12:00 от 13:40 от 15:20 от 17:00 от 18:40 от 20:20 от 22:00 от 23:40 от
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