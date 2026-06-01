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Киноафиша Фильмы Папасының қызы Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Алматы 24 июня 2026

Расписание сеансов Папасының қызы, 24 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 24 чт 25
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:20 от 18:00 от 18:40 от 20:20 от 22:00 от 23:40 от
2D, KZ
10:20 от 12:00 от 13:40 от 15:20 от 16:00 от 17:00 от 17:40 от 19:20 от 21:00 от 22:40 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
16:00 от
2D, KZ
11:20 от 13:20 от 15:00 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
17:00 от 21:00 от
2D, KZ
16:00 от 20:00 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
16:40 от 18:30 от
2D, KZ
15:40 от 17:30 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
15:20 от 17:00 от
2D, KZ
14:20 от 16:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
10:50 от 11:40 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
16:50 от 20:20 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
18:20 от 20:00 от 21:30 от 23:20 от 00:00 от 01:00 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
19:00 от
2D, KZ
10:20 от 12:10 от 18:00 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
12:10 от 17:20 от 19:00 от 20:30 от 22:20 от 23:00 от 00:00 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
13:00 от 15:50 от 19:20 от
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