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Папасының қызы
Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Алматы
18 июня 2026
Расписание сеансов Папасының қызы, 18 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
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Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:20
от
18:00
от
18:40
от
20:20
от
22:00
от
23:40
от
2D, KZ
10:20
от
12:00
от
13:40
от
15:20
от
16:00
от
17:00
от
17:40
от
19:20
от
21:00
от
22:40
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
10:00
от
11:40
от
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