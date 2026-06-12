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Киноафиша Фильмы Бабай Расписание сеансов Бабай, 2026 в Алматы 12 июня 2026

Расписание сеансов Бабай, 12 июня 2026 в Алматы

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Сегодня 12
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
15:00 от
2D, KZ
10:20 от 11:30 от 12:10 от 13:20 от 14:00 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KZ
10:20 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KZ
10:50 от 12:30 от
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