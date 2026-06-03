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Бабай
Расписание сеансов Бабай, 2026 в Алматы
4 июня 2026
Расписание сеансов Бабай, 4 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бабай»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
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Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KZ
11:10
от
13:00
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KZ
10:20
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
10:30
от
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от
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