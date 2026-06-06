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Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 2026 в Алматы
7 июня 2026
Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 7 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Mangyshlaq express. Пойыздағы паника»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
16:50
от
2D, KZ
15:50
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
19:20
от
21:00
от
22:50
от
00:40
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
18:20
от
20:00
от
21:50
от
23:40
от
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