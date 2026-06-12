Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Алдар. Махаббат туралы аңыз Расписание сеансов Алдар. Махаббат туралы аңыз, 2026 в Алматы 14 июня 2026

Расписание сеансов Алдар. Махаббат туралы аңыз, 14 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Алдар. Махаббат туралы аңыз»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
10:00 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KK
16:00 от 17:50 от 19:40 от 20:30 от
2D, KZ
15:00 от 16:50 от 18:40 от 19:30 от
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Когда солнце взойдет с запада
2027, Казахстан, ужасы
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Сняли за 52 млн, а получили 355: «Интерстеллар» нервно курит в сторонке рядом с самым реалистичным фильмом о космосе
Быть Штирлицем не надо, чтобы пройти тест по «Семнадцати мгновениям весны»: угадаете, кому принадлежат цитаты?
Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты
Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты
Почему Барбаросса в «Великоленом веке» говорил Сулейману, что у него нет семьи? В итоге его дочь стала женой Мустафы
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
Не только «Маша и Медведь»: 5 настолько хороших российских мультсериалов, что их даже выкупил Netflix
Даже у трилогии «Властелин колец» был существенный изъян: Джексон лишил Фродо важнейшей сцены — знают лишь читатели
Эти 3 сериала Paramount+ легко можно осилить в выходные: начнете в пятницу и закончите с финальными титрами
Хёрли появился в церкви, а значит, умер, но что же стало с Островом? Эта загадка дает шанс для перезапуска «Остаться в живых»
До уровня «Невского» не дотягивает, но посмотреть стоит, чтобы узнать : а как быстро вы угадаете, кто убийца в этом детективе НТВ?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше