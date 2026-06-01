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Алдар. Махаббат туралы аңыз
Расписание сеансов Алдар. Махаббат туралы аңыз, 2026 в Алматы
10 июня 2026
Расписание сеансов Алдар. Махаббат туралы аңыз, 10 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Алдар. Махаббат туралы аңыз»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
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Низкая цена
20:50
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KZ
10:40
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
11:30
от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza
г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KK
16:00
от
20:50
от
2D, KZ
15:00
от
19:50
от
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