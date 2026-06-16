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Киноафиша Фильмы Пассажир Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Алматы 18 июня 2026

Расписание сеансов Пассажир, 18 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 чт 18
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пассажир»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
21:00 от 22:00 от 23:10 от 00:10 от 00:20 от 01:20 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
01:40 от
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