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Пассажир
Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Алматы
4 июня 2026
Расписание сеансов Пассажир, 4 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пассажир»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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от
Низкая цена
20:50
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
21:50
от
22:50
от
00:00
от
01:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
15:30
от
16:30
от
22:00
от
23:00
от
00:00
от
01:00
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
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00:40
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